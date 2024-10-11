Amazfit T-Rex 3實測｜近日引入香港的Amazfit T-Rex 3，正正迎合這群追求極限運動體驗的用戶需求。作為Amazfit旗艦智能運動手錶，Amazfit T-Rex 3不但繼承了該系列一貫的堅固耐用設計，更在功能、性能上作出大幅升級，無論是電池續航力、運動模式、全方位生理指標監測等，都能滿足追求極限體驗的運動愛好者。記者經過一星期實際使用後，深深體會到Amazfit T-Rex 3為運動愛好者帶來的全新體驗。



堅固軍用級設計

Amazfit T-Rex 3 以堅固耐用的物料打造而成。錶殼采用316L不鏽鋼物料，加上全新八角形設計，無論搭配正式商務服裝或運動服飾，擁有強烈的渾厚硬朗感。即使在惡劣環境中，如刺眼的陽光或者水壓環境，Amazfit T-Rex 3 也能發揮出色的性能。記者在運動時「粗用」都不會對錶身有任何撞凹撞壞。另外新錶配備1.5吋高清AMOLED觸控式顯示屏，峰值亮度高達2000 nits，比上一代提升了一倍，即使在戶外陽光下，螢幕亦能清晰可見。此外，螢幕支援手套操作，加上錶身設有4個實體按鍵，方便用家於各種運動環境下控制手錶。另一特色是全新的夜間顯示模式，可調教為醒目的紅、綠或橙色，使用時更具個人化體驗。記者於一週內佩戴Amazfit T-Rex 3，無論是登山、跑步或游泳，手錶均能應付各種運動挑戰，絲毫沒有損壞的迹象，堅固軍規設計實至名歸。

Amazfit T-Rex 3性價比十分高，對於喜歡運動的用家非常適合。

不鏽鋼物料錶身十分堅硬

全方位運動體驗

Amazfit T-Rex 3不僅外觀堅固，功能方面亦為運動愛好者帶來全面支援。手錶支援超過170種運動模式，包括長距離賽事常見的自由潛水、衝浪、滑翔傘等，滿足了喜愛挑戰新運動項目的用家需求。記者在使用Amazfit T-Rex 3期間，除了常見的跑步、單車等模式外，亦嘗試了游水等模式。手錶上的GPS定位反應靈敏，並能提供詳細的運動數據，例如速度、距離、卡路里消耗等，而且能準確追蹤手錶佩戴者的位置。若用家外出時不方便攜帶智能手機，Amazfit T-Rex 3更可以離線下載地圖資訊，輔以GPS定位提供即時定位及導航，確保用家能安全探索戶外環境。

戴上手比想像中還要輕便

提升運動表現的另一大亮點，是Amazfit T-Rex 3採用AI智能技術。智能手錶內置Zepp Coach只需要連接手機Zepp app，可為用家度身訂造個人化的訓練計劃和即時指導，配合手錶內置的生理指標監測功能，用家可隨時檢視自身狀態，避免因訓練強度過大而導致受傷。另外，新增的Zepp Flow智能語音助手功能，更方便用家以語音指令完成訊息發送、設置鬧鐘等操作。在實際使用過程中，記者能感受到Amazfit T-Rex 3提供的先進技術，不但滿足了日常運動需求，更可以支援各種極限運動，實在是運動愛好者的最佳拍檔。

電力續航力卓越

Amazfit T-Rex 3內置700mAh電池，在一般日常使用情況下可達27天，足以應付多日的戶外活動。即使在激烈運動時開啟GPS模式，手錶亦能持續工作超過114小時，如果啟用省電模式，更可高達180小時，足以應付長距離或連續進行多天的耐力賽事。記者於使用一週內，即使連續進行跑步、單車等運動，手錶電量亦維持良好，無需頻繁充電，足證Amazfit T-Rex 3的出色續航性能。對於喜愛參加長時間的戶外運動賽事的用家而言，Amazfit T-Rex 3絕對是最佳選擇。

健康監測全方位

除了在運動性能上的優勢，Amazfit T-Rex 3在健康監測功能上亦一應俱全。手錶配備BioTracker PPG光學生物感測器，能24小時監測血氧飽和度(SpO2)、心率及壓力水平，根據蒐集的數據計算出「身心準備度」(Readiness)及壓力指數，提醒用家當前的生理狀態。另外，Amazfit T-Rex 3收集的健康數據，可以同步至ZEPP專用應用程式，可以根據程式的分析，調整未來的運動計劃，提升訓練效果。此外，用家亦可選擇將資料同步至Strava、Apple Health或Google Fit等第三方應用程式，按個人喜好管理健康資訊。記者在日常使用Amazfit T-Rex 3期間，手錶能準確捕捉心率、血氧等數據，並於ZEPP app中詳細呈現。透過app提供的各項健康分析，有助記者更全面了解自身的狀況，為日後的運動訓練制定更合適的目標。

黑色及橙色錶帶選擇，售價為$1,998

於二千元有找的價格下，Amazfit T-Rex 3絕對是性能對價位的不錯的選擇，無論是追求極限挑戰的運動達人，抑或是初次接觸智能運動手錶的新手，都能在Amazfit T-Rex 3身上找到所需。