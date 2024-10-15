AWS Innovate 2024｜掌握最前沿的雲端技術應用　參加獲50%優惠券

在當前數位化轉型的浪潮中，全球企業逐漸轉向雲端技術以提升其業務效率和競爭力。近期的技術新聞顯示，許多公司加快了雲端遷移的步伐，並將雲端技術視為實現業務創新的重要推動力。Deloitte United States 的新聞與分析指出，雲端創新和遷移已經成為全球技術發展的重要趨勢​。企業在面對多雲環境的複雜性時，需要運用自動化工具和觀測性技術來管理雲端操作，確保最佳效能並降低營運成本。



AWS Innovate 2024

AWS Innovate 2024 活動將提供豐富的技術分享與操作範例，讓參加者能更深入了解如何透過AWS服務來實現數位轉型。本次活動設計了多場技術講座，涵蓋雲端遷移、應用程式現代化、無伺服器運算以及AI/ML的應用，並提供即時問答和專家解答等互動機會，適合各類技術人員參與。透過實際案例分享，活動能幫助企業了解如何利用AWS加速業務創新。

針對技術主管和架構師，活動將深入討論如何設計有效的雲端遷移計畫，特別是針對多雲環境的複雜性問題。AWS將展示如何通過自動化與觀測性來管理多雲操作，並分享最佳實踐案例，這對企業技術決策者而言，無疑是制定未來IT策略的重要依據​。

參加AWS Innovate的好處

深入學習與操作實踐

AWS Innovate 提供的技術示範能讓參加者掌握最前沿的雲端技術應用。例如，針對開發人員的無伺服器運算課程，將展示如何運用AWS Lambda和容器技術加速應用程式開發過程，這不僅能提升創新速度，還能降低開發成本。

豐富的互動與專家問答

參加者可參與1對1的專家問答環節，向來自AWS和合作夥伴的專家團隊請教雲端技術應用問題，並解決企業面臨的技術挑戰。透過這些即時互動，企業技術團隊可以直接獲取實用的解決方案，幫助他們優化現有的IT基礎設施。

AWS Innovate 設計了多場專門針對不同技術領域的分享會議，以下為三場主要技術分享：

從雲端遷移到現代化應用：本場討論將深入分析如何通過AWS的現代化工具來實現應用程式的改造，幫助企業提升業務敏捷性和擴展性。

其他雲端平台到AWS的遷移方案：本場課程旨在幫助企業無縫地將現有的工作負載從其他雲平台轉移至AWS。透過實踐案例和最佳實踐指導，參加者將學習如何制定有效的遷移策略，並避免常見的遷移陷阱。

無伺服器技術現代化應用：隨著企業加速數位創新，無伺服器技術成為應用現代化的關鍵。本場將介紹如何利用這些技術提升開發效率和降低運營成本​

AWS 認證優惠

參加此次活動的技術人員將有機會獲得參加 AWS Certified AI Practitioner 認證考試的50%優惠券，這為那些希望在雲端技術領域獲得認證並提升專業能力的人提供了一個寶貴的機會。隨著人工智慧和機器學習技術的發展，這類認證能夠幫助技術專業人士增強其在雲端運算領域的競爭力。

AWS Innovate 2024 是一次技術盛會，無論是正在規劃下一年度技術戰略，還是剛開始踏上雲端旅程，這場活動都將提供豐富的技術資源和實用的操作指南。通過這次活動，參與者將能夠更好地掌握雲端技術的趨勢，並了解如何運用AWS的服務來推動業務創新和提升應用開發的效能。

立即報名參加這個AWS Innovate 2024！（報名連結）

AWS Innovate 2024 活動詳情：

October 24, 2024

10:00AM - 4:30PM Hong Kong

Free online event

