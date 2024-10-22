iOS 18.1 推出｜iOS 18.1 正式版將在下周推出，預計日期為 10 月 29 日凌晨。由於 iOS 18.1 加入 Apple Intelligence 功能，因此有大部分的果迷都相當期待。到底 iOS 18.1 有什麼焦點功能，AI 又能在使用 iPhone 上帶來多少便利呢？以下即為大家整合 iOS 18.1 必知的重點。



iOS 18.1 Apple Intelligence 新功能

1）校對﹑重寫文字

Apple Intelligence 的寫作工具可以幫助用家自動校對文本中的拼寫和語法錯誤，並提供字詞和句子結構建議。無論你是在編輯電子郵件、回覆訊息，還是在準備一份報告，這個功能都能幫助你避免尷尬的錯字，提升書寫質量。

當需要改變文字的語氣時，也可以使用 Apple Intelligence 將文字改得更親切、正式或簡潔，這個工具都能根據需求進行調整，並確保不改變核心內容。

2）總結電子郵件

面對內容過多的電子郵件時，iOS 18.1 能夠快速提取電子郵件的要點，幫助用家不需要逐字閱讀的情況下掌握重要訊息。這個功能提供了不同的摘要格式選擇，包括簡短段落、重點列表等，能更有效率地處理繁忙的收件箱。

3）Clean Up

影相時難免會把不想在相中出現的人﹑物也拍攝其中，現不用再在 FB﹑Threads求大神幫忙，只要用 Apple Intelligence 的 Clean Up 功能，就可把照片中的瑕疵輕鬆移除。只需在螢幕上輕點或畫圈，該工具便會自動消除不需要的物體，同時保留照片中的主要對象。

4）智慧回覆

iOS 18.1 中的智慧回覆功能得到了進一步提升，這讓用家在處理電子郵件或訊息時更加輕鬆。iPhone 能夠自動分析來自電子郵件或訊息中的內容，並提供相關的回覆建議，幫助用家在繁忙的時候快速回應，不需要逐字思考該如何作答。

5）Siri 回答Apple產品問題

iOS 18.1 將 Siri 升級成為一位「Apple產品專家」。Siri 現在可以連接Apple技術支援資料庫，提供有關Apple產品設定及問題解決的詳細說明。例如，當遇到設備問題時，只需透過 Siri 發問，就能根據龐大的數據庫提供解決方案。

6）語音轉文字與重點摘要

iOS 18.1 中的新功能「語音轉文字」，適合在會議、講座或採訪等場景下使用。用家可以錄製語音備忘錄或會議記錄，並讓系統自動將語音內容轉換為文字，同時生成重點摘要。

7）減少打擾的專注模式

iOS 18.1 引入了「減少打擾」的專注模式，進一步提升了用家的工作效率。當用家需要集中精神時，這個模式可以過濾通知，僅顯示最重要的資訊，避免不必要的干擾。Apple Intelligence 系統還會根據用家的日常行為習慣，自動學習並調整通知策略，確保用家能夠在不錯過關鍵訊息的情況下，專注於手頭的工作。

8）全新 Safari 閱讀模式

Safari 閱讀模式也在 iOS 18.1 中獲得了顯著升級。在閱讀長篇文章時，只需點擊一個按鈕，Apple Intelligence 就能自動總結文章的重點，快速掌握關鍵內容，而無需逐字閱讀。

9）Apple智慧報告

讓用家能夠了解 Apple Intelligence 如何在其設備上運作。這份報告可以匯出設備使用的智慧數據，讓用家了解系統是如何管理與優化日常操作的。為了保護用家隱私，這項功能需要 Face ID 驗證才能啟用，確保數據安全。

10）自動生成回憶影片

iOS 18.1 的「回憶影片」功能讓用家能夠輕鬆製作回顧影片。只需在照片 App 中簡單地輸入描述，例如「2024 貓」或「夏天」，iPhone 就會自動挑選相關照片並生成配有音樂的影片。這個功能還支援影片的進一步自訂，用家可以根據喜好選擇不同的情緒或添加特定場景，輕鬆製作出精美的回憶影片。

其他焦點功能

相機按鈕支援自拍

iOS 18.1 讓用家在使用相機時能夠更加靈活。iPhone 16 上的相機按鈕支援自拍功能，用家不需要透過螢幕觸控來切換前置鏡頭。只需按下相機控制按鈕開啟相機，然後滑動按鈕就能在前後鏡頭之間切換。

Apple Watch 睡眠呼吸中止症偵測

對於健康監測功能的提升，iOS 18.1 和 watchOS 11.1 的搭配為 Apple Watch 帶來了睡眠呼吸中止症偵測功能。這項功能能夠在用家入睡時進行監測，並記錄任何可能發生的呼吸暫停情況。可以更深入了解自己的睡眠健康狀況，並及早識別潛在的健康風險。

AirPods Pro 2 助聽器功能

不僅可以通過Apple的數據研究資源進行臨床級的聽力測試，還能自動為用家建立個人化的聽力檔案。透過這些個性化的設置，AirPods Pro 2 可以作為助聽器使用，增強聲音，並且在看電影、聽音樂或遊戲時提供更加清晰的音訊效果。

Safari 干擾控制功能

Safari 在 iOS 18.1 新增了「干擾控制」（Distraction Control）功能。此功能讓用家在瀏覽網頁時，可以隨意隱藏那些容易分散注意力的元素，如電子報註冊彈窗、GDPR 通知、Cookie 偏好設定視窗以及自動播放的全螢幕廣告影片等。