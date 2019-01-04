Google Project Soli 出土　《未來報告》MR式操作電腦有望成真

近年不少科幻題材電影，都會加插一些假想的電腦操作方式，例如《Minority Report 未來報告》或是《Iron Man 鐵甲奇俠》等等，都有單以手勢超流暢操作電腦的畫面出現。當然，現階段這些酷炫的操作方式可能還是電腦特技，然而透過 Google 正在進行中的研究項目 － Project Soli，這種操作在不遠的未來都有可能被應用在你我的生活當中。

Project Soli 早在 2015 年的時侯已經在 Google I/O 開發者大會上嶄露頭角，正當我們以為它與 Google Glass 一樣悄悄墮入黑歷史、成為 Google 眾多商品化失敗的項目之一時，它卻在日前通過了美國 FCC（美國聯邦通信委員會）認證，證實 Project 依然「在生」。

Project Soli 的技術核心，在於隔空偵測到用戶的手勢、或是放在感應器前的物質，從年前的演示影片當中可見，Google 方面正試圖製作一款單以手指配合不同手勢就可以進行不同類型操作的使用者介面。