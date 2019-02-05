【農曆新年減肥】Apple Watch做記錄KEEP FIT　6分鐘徒手建身教學

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農曆新年放假普天同慶，但最令人煩惱的是「胖」隨著增肥危機，事關賀年食品樣樣美味又高脂，忍不住食太多？不打緊，一於跟我們的「脫力宅女：翠如」齊齊上堂KEEP FIT，配合Apple Watch做記錄查看自己的進度，而且所有動作都不用昂貴器材，絕對親民！

翠如在上次跟星級導師做瑜伽時被指雙手無力，再加上自覺農曆新年假期吃得太多，決心要健身KEEP FIT！我們請來Izumi Fitness HK的主教練打造一系列徒手訓練動作，既可改善肌力問題又能修身，而我們的目標是不須使用太多健身器材，務求隨時隨地都可以KEEP FIT。

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影片示範的動作有4個，每個動作做3組而每組要做10下，組與組之間可休息30秒，每次全程大約6分鐘，只要有恆心每天持續，便能和肥肉講再見。此外為了達到更佳效果，配合Apple Watch的watchOS 5，我們可以使用「健身記錄」來觀察運動過程中的能量消耗及心肺功能狀態，還有一系列健康相關如飲水提示等功能和Apps，妥善管理自己的身體。

翠如請來Izumi Fitness HK的主教練打造一系列徒手訓練動作，目標想3個月內改善手臂肌力問題和減走多餘脂肪。（胡劍威攝）

服裝提供：adidas

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