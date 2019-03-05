福島世嘉SEGA機舖311地震變廢墟　荷蘭廢攝團潛入：公仔仲曉出聲

日本東北「311」大地震即將踏入八周年。近日有荷蘭Youtuber率領的廢攝隊冒生命危險非法潛入福島縣雙葉郡富岡町一所SEGA WORLD廢墟拍片。此大型世嘉機舖因福島第一核電廠發生洩漏、政府疏離居民而荒廢，至今仍處於紅色警戒區內。即時經過八年光陰裡面很多舊物都如「時間囊」般完整保留下來，卻為厚厚幅射塵覆蓋。更有景品電池仍運作良好，令公仔還能響聲！

荷蘭Youtuber無畏311核幅射殘留，潛入日本福島縣紅色警戒區內的一個大型SEGA WORLD（世嘉世界）機舖的八年歷史廢墟探險。日本東北福島縣當年不但首當其衝受9級大地震引發之海嘯襲擊、奪去無數性命；隨後東京電力福島第一核電廠洩漏災害，導致十多萬居民需緊急疏散，流離失所。時至今日，福島第一及第二核電廠所在的町（大熊町、雙葉町、富岡町、楢葉町）仍屬政府為控制核污染而劃下的紅色禁區之內。

福島縣雙葉郡富岡町SEGA WORLD已經變了廢墟

來自荷蘭海爾倫的都市探索Youtube Channel「Exploring the Unbeaten Path」主持人Bob Thissen早前跟一班廢墟攝影團友排除萬難潛入核災禁區核心地帶內一所陰森的廢墟—— 福島雙葉郡富岡町的SEGA WORLD世嘉世界。富岡町是東京電力福島第二核電廠所在地，距離發生核能洩漏事故的福島第一核電廠南方約10公里。不難理解為何當局亦未解禁，Thissen一夥要跨越雜草叢和公路，兼且避開當地巡警耳目，方到達該大型機舖。

一整排街機當然全部停機，也有大型體感機身在場內。

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此座富岡SEGA WORLD只是外牆有點剝落，算不上頹圮敗瓦，環境亦非超級惡劣。然而跟正常運作的SEGA遊戲機中心相比，此福島機舖廢墟陰沉、寂靜得可怕，也保留得出奇地完整。除了金錢被搶奪一空的自動售賣機和提款機外，現場還剩下堆積如山的代幣，可愛毛公仔玩具景品及各式各樣豐富的遊戲機（包括夾公仔機同堆銀仔機），唯一令人不安的是表面皆覆蓋着一層放射性塵埃，猶如《Fallout 4》遊戲中世界末日後的冷酷異境。

Thissen相信自八年前福島核災後，超過16萬居民緊急逃離，來不及帶走個人財物，被迫留低家園同昔日的生活，便再沒有人重返此間中心：「SEGA遊戲中心大廳總是超嘈，每款街機都及出不同響亮音效，還有大量視覺效果、閃爍燈光吸引玩家，大家完全投入於打機之中，」因此他覺得一個本來活力充沛的天地變得一片死寂荒蕪，相當反常。是次潛入探險，Thissen一行人在此SEGA WORLD內也遭遇到更恐怖的事情：「當我四處走動時，突然聽到毛公仔說：『我愛你』。」

311災難發生時，究竟有多少災民在場，正在與朋友或家人玩遊戲？

影片中又去了原好的另一家SEGA拍片，形成一動一靜的強烈對比，令福島世嘉那邊倍感靜寂。

不過並非靈異現象，而是毛公仔內的電池仍可運作，在誤觸之下響聲。Thissen覺得成件事非常瘋狂，除了自動販賣機和收銀機有被撬開過的痕跡外，「整間機舖幾乎原封不動維持着逃難前的樣貌。照理此商場應已被回收再放售，但由於核災關係，一切都被遺忘了。」片中只見到超音鼠、Donkey Kong、House of the Dead、太鼓之達人等街機，以及迪士尼玩具，鬆弛熊等公仔都很新淨。不過Thissen等人也沒有取走任何貨品，亦不敢接觸場內任何物件，因為上面鋪滿的幅射性塵埃看來實在不太安全。

Thissen早於2017年遊日時已得悉此富岡SEGA WORLD，並有意潛入一遊，只是直到今年方有機會。對於所有禁區內的物品多年來無人被觸及不感驚訝，他認為在世界其他地方，這些廢墟於人群撒離幾周內就會遭洗劫一空。事實上他以儀器檢測，現時該環境的幅射量已達無危水平，尚算安全，Thissen覺得日本民眾性格使然，尊重當局設下之邊界，「即使大門敞開，日本人也會堅守規矩，永遠不會侵入。」

Thissen指出，整個紅色禁區即將成為歷史，因為自然環境正在恢復生機，當局將很快清理共復興福島。他說：「因此我覺得趕在所有痕跡消失前展示災難帶來的真實後果，是非常重要的一件事。」儘管有着誠意，Thissen和其團員的潛入行為仍屬非法，而且他們所拍的紀錄片留言中亦有不少日本網民毫不領情，留言批評，指廢攝行為「不尊重災民」、「消費死難者」，更有人叫他們「不要再來日本」。