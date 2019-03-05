【日本旅遊攻略】日圓匯率跌破 7 算！最抵兌 yen 方法全攻略

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

日迷注意！經過一段升浪後，日圓又回到了初 7 算的水平，甚至有跌穿 7 算的一刻，對熱愛日本旅遊的港人來說，可謂天大喜訊。在匯率下降的同時，如果懂得用最優惠的方法兌錢，那去到日本就可以有更大的購買力掃貨。筆者為各位日迷篩選了三大兌錢方法，及匯率參考。

1﹑最平兌錢方法！

如果要說真正最抵的方法，必定是用電匯（TT）價兌yen。大家要先準備網上銀行戶口（E-banking），及擁有外幣戶口。只要使用網上銀行就可以直接把戶口內的港幣兌換成日圓。這個方法甚至比銀行排隊兌換的現炒價抵，參考恒生銀行 3 月 5 日的匯率，電匯價是每 1,000 日圓兌 70.55 港元，現鈔價是每 1,000 日圓兌 70.69 港元。如果使用恒生﹑匯豐的網上銀行兌 yen 不但不用排隊，更可以直接在遍佈全港的外幣提款機提取日圓，匯率最抵之餘又非常便宜，常去日本或外地旅遊者應以這方法為首選。（外幣提款機有每日上限，根據不同的戶口等級，上限約在20,000-30,000港元不等）

大型銀行電匯價參考：

中國銀行（點擊進入）匯豐銀行（點擊進入）恒生銀行（點擊進入）

2﹑當地直接撳錢

如果連網上銀行兌錢，然後在分行或外幣提款機拿錢的時間都沒有的話，那直接在日本的 ATM 撳錢可能最適合你。只要在網上銀行開啟「海外提款功能」，而且提款卡上印有「銀聯」標誌，就可以在日本同樣印有「銀聯」的 ATM 上直接提取日圓。日本各地的 ATM 都很多都支援「銀聯」，就算街上沒見到，隨便入一間 7-11 或郵便局 也很容易找到。不過匯率就沒有電匯那麼划算，將會使用銀行當日的匯率計算，而且收取 15 至 25 港元手續費（因各銀行而異），同時銀聯也會收取 110 日圓服務費。這兩項手續費都是定額收費，因此提取越多，比例上就越划算。（每次提款上限 100,000 日圓）

3﹑找換店兌 yen

有沒有兌過外幣都好，可能都會聽過「去中環百年兌錢是最優惠的」這個說法，其實現時在香港已經不是只有「百年」這一間做到低廉的匯率。並非說「百年」絕對不是最抵，只是匯率在每天﹑每小時都會改變，今天可以是「百年」最抵，明天又有機會是另一間。大家可以參考 hk.ttrate 的資料，看到每日不同找換店的匯率如何，再決定到那一間兌 yen。這類找換店大都要預定金額及時間，謹記先進入官網看看兌換流程。不過，就算筆者撰文這天最抵的找換店匯率，也不及電匯價，如果再要專程坐車前往兌錢，那不如用以上兩個方法更好。

3 月 5 日各找換店匯率，也能搜尋銀行的匯率（hk.ttrate網站截圖）

《LINE：Disney Toy Company》手遊事前登錄正式開跑
超音鼠大電影Sonic the Hedgehog造型再流出 有毛夠驚嚇似Pokemon
《火炬之光 前線 Torchlight Frontiers》最新實機遊玩畫面公開
Samsung Galaxy S10 系列極速上市、預訂高容量型號超著數？！
福島世嘉SEGA機舖311地震變廢墟　荷蘭廢攝團潛入：公仔仲曉出聲
Momo 已「死」？恐怖雕塑原作者：「我親手毀滅了它」
iPhone 7 翻新機平玩兩千幾　抵過二手購買方法公開
小島秀夫爆料：Death Stranding大致完成　深受2001太空漫遊影響
Samsung Galaxy S10 系列　確認支援 Netflix HDR 10 內容
【日本旅遊攻略】免費申請Suica西瓜卡　免按金直入 iPhone 銀包
Huawei 新手機設計流出　或將推滑蓋全面屏手機
【銀魂】公布完全新作電視動畫　等不及猩猩畫完結篇……
Samsung Galaxy Fold　第三方 Spigen 保護套曝光
PUBG PS4版推HZD專屬造型　慶祝《Horizon Zero》兩週年！
Switch版《刀劍神域：虛空幻界 豪華版》最新宣傳影片公開
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。