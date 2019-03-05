【日本旅遊攻略】日圓匯率跌破 7 算！最抵兌 yen 方法全攻略

日迷注意！經過一段升浪後，日圓又回到了初 7 算的水平，甚至有跌穿 7 算的一刻，對熱愛日本旅遊的港人來說，可謂天大喜訊。在匯率下降的同時，如果懂得用最優惠的方法兌錢，那去到日本就可以有更大的購買力掃貨。筆者為各位日迷篩選了三大兌錢方法，及匯率參考。

1﹑最平兌錢方法！

如果要說真正最抵的方法，必定是用電匯（TT）價兌yen。大家要先準備網上銀行戶口（E-banking），及擁有外幣戶口。只要使用網上銀行就可以直接把戶口內的港幣兌換成日圓。這個方法甚至比銀行排隊兌換的現炒價抵，參考恒生銀行 3 月 5 日的匯率，電匯價是每 1,000 日圓兌 70.55 港元，現鈔價是每 1,000 日圓兌 70.69 港元。如果使用恒生﹑匯豐的網上銀行兌 yen 不但不用排隊，更可以直接在遍佈全港的外幣提款機提取日圓，匯率最抵之餘又非常便宜，常去日本或外地旅遊者應以這方法為首選。（外幣提款機有每日上限，根據不同的戶口等級，上限約在20,000-30,000港元不等）

大型銀行電匯價參考：

中國銀行（點擊進入）﹑匯豐銀行（點擊進入）﹑恒生銀行（點擊進入）

2﹑當地直接撳錢

如果連網上銀行兌錢，然後在分行或外幣提款機拿錢的時間都沒有的話，那直接在日本的 ATM 撳錢可能最適合你。只要在網上銀行開啟「海外提款功能」，而且提款卡上印有「銀聯」標誌，就可以在日本同樣印有「銀聯」的 ATM 上直接提取日圓。日本各地的 ATM 都很多都支援「銀聯」，就算街上沒見到，隨便入一間 7-11 或郵便局 也很容易找到。不過匯率就沒有電匯那麼划算，將會使用銀行當日的匯率計算，而且收取 15 至 25 港元手續費（因各銀行而異），同時銀聯也會收取 110 日圓服務費。這兩項手續費都是定額收費，因此提取越多，比例上就越划算。（每次提款上限 100,000 日圓）

3﹑找換店兌 yen

有沒有兌過外幣都好，可能都會聽過「去中環百年兌錢是最優惠的」這個說法，其實現時在香港已經不是只有「百年」這一間做到低廉的匯率。並非說「百年」絕對不是最抵，只是匯率在每天﹑每小時都會改變，今天可以是「百年」最抵，明天又有機會是另一間。大家可以參考 hk.ttrate 的資料，看到每日不同找換店的匯率如何，再決定到那一間兌 yen。這類找換店大都要預定金額及時間，謹記先進入官網看看兌換流程。不過，就算筆者撰文這天最抵的找換店匯率，也不及電匯價，如果再要專程坐車前往兌錢，那不如用以上兩個方法更好。