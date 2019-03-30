AirPower 計劃擱置 Apple Watch 成死因？蘋果太低估開發難度

AirPower 於 2017 年與 iPhone X 同期公布，甚至在發佈會上放出機體的原型，不少用家都非常期待這個，可以同時支援三個產品作無線充電的 AirPower 。不過推出兩年至今，AirPower 也只見其圖不見其物，每次的 Apple 發佈也等待這個無線充電面世。沒想到，近日就有外媒公開Apple 硬體工程高級副總裁 Dan Riccio 回信，指 AirPower 已胎死腹中，馬上看原因為何。

根據外媒 Techcrunch 報導，Apple 硬體工程高級副總裁 Dan Riccio 回信指，由於 AirPower 的製作難以達到 Apple 對產品的高標準要求，因此已經放棄把 AirPower 推出市面。而奇怪的是，剛推出的 AirPods 2，在包裝上仍然明確寫明支援 AirPower 充電，但現在突然由外媒流出 AirPower 胎死腹中的消息，這新聞當中的細節的確耐人尋味。

AirPower 當初公布時稱，可在任何角落為iPhone﹑Apple Watch﹑AirPods 2等，最多三個產品進行無線充電。（網上圖片）

AirPower 充電板被擱置的原因：

發熱問題難以解決

AirPower 引人注目的地方，就是不論在板上那一個角落，都能為產品進行充電，比坊間必須要對準特定位置也能進行充電來得方便。不過，要做到這個技術，AirPower 就要安裝多個線圈，但線圈都會令 AirPower 及產品背面發熱，那已經可以想像到大量的線圈會產生出多嚴重的過熱問題。不論是 AirPower 的安全性，或因過熱而對產品造成影響，AirPower 被消息也是能夠理解的。但當初 Apple 想在這方面領先業界，而現在又表示做不到的話，相信會令不少用家對 Apple 的技術，甚至之後的產品表示失望。

Apple Watch 獨立充電制式及 Qi 制式的相容性

目前所推出的所有型號的 Apple Watch 都是使用無線充電，但不是支援普及的 Qi 制式，反而使用獨立的無線充電系統。因此，只能使用 Apple 或其認證的專用無線充電板充電。而 AirPower 當初就表明可以同時為支援 Qi 的產品，以及Apple Watch 進行充電，換言之 Apple 要為充電板安裝兩款不同制式，或想出可以同時支援兩個制式的新技術。這也是其中一個，坊間認為 AirPower 遲遲未推出的原因。