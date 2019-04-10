Samsung Galaxy A80 升降旋轉鏡真全面屏上手試：主鏡優勢用到盡

為了實現更高屏佔比、造就真全面屏，各手機廠近兩年可謂招數盡出，而今日（4 月 10 日）Samsung 亦終於發表了他們旗下第一部無孔、無瀏海的全面屏智能手機 Galaxy A80。 A80 最吸引之處，是在全面屏設計之外再走多步：加入升降式旋轉鏡頭！讓用家不論是一般拍照還是自拍時，都可以用到主鏡頭，完美解決了全面屏沒有位置放前鏡頭的問題。

帶旗艦味的機身設計



Samsung Galaxy A80 為市場首批採用 Qualcomm Snapdragon 730 新處理器的手機，定位雖然算是中階，然而在設計上其採用玻璃機身及金屬邊框、連旗艦如 S10 系列都沒有的真．全面屏幕，再考慮到目前 Android 中階處理器已能輕鬆應付日常操作的大小事項，單講操作感受，如果沒有人提到，上手絕對會以為 Galaxy A80 是一部旗艦級大作。

屏幕為 6.7 吋、1080x2400 解像度的 Super AMOLED 屏幕，官方稱之為「New Infinity Display」，又加入了屏下指模掃描，據說用的是光學技術而非 S10 上的超聲波拍模掃描，然而在現場所試的工程機在這方面尚未就緒，未能實試（蔡浩騰 攝）

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升降旋轉鏡、拍攝功能實機試

A80 的三鏡頭組合分別為 4800 萬像素的主鏡、800 萬像素的超廣角鏡、以及一個用於收集距離訊息的 ToF 鏡頭（蔡浩騰 攝）

Samsung Galaxy 背面的鏡頭為新式的升降旋轉鏡，在自拍模式時會升起並「自轉」到前面，故自拍時也可以用到高質素的主鏡頭作拍攝，而且可以盡用幾個鏡頭的功能。

▲ 現場實試，由按鍵到鏡頭完成旋轉動作，需時約 1 秒，時間不長，然而這個時間段，亦間接讓面孔辨識功能在 A80 上變得不可行，故 Samsung 只為它配置了屏下指模解鎖。

一如 S10 一樣，可以用得到超廣角鏡：

但轉到前鏡模式，拍攝的廣角角度就似乎收窄了，可能是要避免變形太多：

另外，加入了 ToF 鏡頭的主鏡在拍攝自拍時可以獲得更佳的人造散景效果，對自拍功能有莫大助益：