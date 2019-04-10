Samsung Galaxy A80 升降旋轉鏡真全面屏上手試：主鏡優勢用到盡

為了實現更高屏佔比、造就真全面屏，各手機廠近兩年可謂招數盡出，而今日（4 月 10 日）Samsung 亦終於發表了他們旗下第一部無孔、無瀏海的全面屏智能手機 Galaxy A80。
A80 最吸引之處，是在全面屏設計之外再走多步：加入升降式旋轉鏡頭！讓用家不論是一般拍照還是自拍時，都可以用到主鏡頭，完美解決了全面屏沒有位置放前鏡頭的問題。
帶旗艦味的機身設計
Samsung Galaxy A80 為市場首批採用 Qualcomm Snapdragon 730 新處理器的手機，定位雖然算是中階，然而在設計上其採用玻璃機身及金屬邊框、連旗艦如 S10 系列都沒有的真．全面屏幕，再考慮到目前 Android 中階處理器已能輕鬆應付日常操作的大小事項，單講操作感受，如果沒有人提到，上手絕對會以為 Galaxy A80 是一部旗艦級大作。
屏幕為 6.7 吋、1080x2400 解像度的 Super AMOLED 屏幕，官方稱之為「New Infinity Display」，又加入了屏下指模掃描，據說用的是光學技術而非 S10 上的超聲波拍模掃描，然而在現場所試的工程機在這方面尚未就緒，未能實試（蔡浩騰 攝）
升降旋轉鏡、拍攝功能實機試
A80 的三鏡頭組合分別為 4800 萬像素的主鏡、800 萬像素的超廣角鏡、以及一個用於收集距離訊息的 ToF 鏡頭（蔡浩騰 攝）
Samsung Galaxy 背面的鏡頭為新式的升降旋轉鏡，在自拍模式時會升起並「自轉」到前面，故自拍時也可以用到高質素的主鏡頭作拍攝，而且可以盡用幾個鏡頭的功能。
▲ 現場實試，由按鍵到鏡頭完成旋轉動作，需時約 1 秒，時間不長，然而這個時間段，亦間接讓面孔辨識功能在 A80 上變得不可行，故 Samsung 只為它配置了屏下指模解鎖。
一如 S10 一樣，可以用得到超廣角鏡：
但轉到前鏡模式，拍攝的廣角角度就似乎收窄了，可能是要避免變形太多：
另外，加入了 ToF 鏡頭的主鏡在拍攝自拍時可以獲得更佳的人造散景效果，對自拍功能有莫大助益：
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