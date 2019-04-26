XPower PB6P 不求電量改玩「三防」　夏季戶外活動專用「尿袋」？

踏入 4 月，天氣也跟著悶熱起來，各方好友開始計劃各式的戶外／水上活動，而在外遊玩，智能手機除了用來拍照打卡，也是導航或通訊的重要工具，為了確保手機續航力，俗稱「尿袋」的流動電池似乎不可或缺；但偏偏傳統款式的流動電池一般都欠缺流動性，最重要是不太能帶到潮水、沙石滿佈的環境下。 不過近來香港廠商 XPower 就推出了一款新電池 PB6P，雖然就未有快充等新技術，但就擁有電池界少有的「三防」設計，將其稱之「為戶外活動而生」也不為過。

XPower PB6P 的防水防塵認證級別為 IP65，即「完全防塵」以及「可以用水沖洗」，並非最高等級的 IP68（即使拿到 IP68，也不要太「老定」，不信你看看華為？）換言之就是不能夠帶到水底裡去，但是碰上髒污之後用水沖洗是完全沒有問題的。

除了防水防塵以外，在 XPower PB6P 的外層又加入了一般戶外用設備的厚軟膠防撞設計，對於撞幾撞就會發生故障的鋰充電池而言相當重要。

XPower PB6P 的電量大概只夠供一部 iPhone 充 2 次，並且沒有任何 QuickCharge、Power Delivery 等快充技術加持，功能上與市場主流的流動電池有一定距離，作為緊急用的充電使用還可以，不過價錢不算港元200有找，大概也適合平常愛出外活動的人士買來「看門口」。