Samsung新手機備5倍光學變焦及6400萬像鏡頭　誓超華為P30旗艦？

Samsung 手機攝影質素不俗，最近更公布了全新 5x 變焦潛望鏡技術及 6,400 萬像素感光元件等旗艦級技術。有指 Samsung 將會將新型鏡頭應用在全新的中階機之上，使此中階手機攝影能力有望能超越目前因美國禁令受困擾的華為旗艦機。（文：黎生）

Samsung 手機的拍攝能力雖然不俗，但在攝影技術方面近年一直被華為壓著打，直到近期華為被美國禁令影響、面臨失去 Android 的危機， Samsung 似乎終於見到反撃的曙光。

Samsung 較早前還正式發表了自家的 5x 潛望光學變焦技術，使 Samsung 未來的手機亦正式進入高倍變年代，另又有傳他們即將推出首款備有 6,400 萬像素拍攝功能的手機，在手機攝力方面有望與 Huawei 及 Oppo 等中國手機廠看齊。

Samsung 日前正式發布 5x 變焦相機模組。

剛發布的 Samsung 5x 變焦鏡頭與華為 P30 Pro、OPPO Reno 同樣採用「潛望鏡」技術而製，使相機模組厚度只有 5mm，相比現在 Samsung 使用的 2倍光學相機鏡頭模組更為輕薄，設計明顯更上一層樓。而且據坊間消息所指，5x 變焦潛望鏡模組已經正式投產，意味 Samsung 極有可能在下半年度推出的 Galaxy Note 10 系列或 A 系列上採用這款功能更實用的旗艦級鏡頭，使高位變手機不再讓 Huawei 等手機廠專美。

配合 5x 變焦模組，用家將可以輕鬆拍攝變焦相片。

除了為旗下手機加入高倍變拍攝功能外，Samsung 亦沒有忘記近年力推的 Galaxy A 系列。除了已推出市場的 Galaxy A70 外，坊間盛傳 Samsung 將會於下半年度推出全新 Galaxy A70s，並將相機鏡頭升級，採用全球首款 6,400 萬像素感光元件，使相機有更理想的解晰力。新感光元件採用 Quad Bayer 排列，與 Huawei 常用的感光元件看齊，意味 Samsung 中階手機的相片成像有機會與 Huawei 旗艦機看齊，值得期待。