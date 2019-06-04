iPad 支援滑鼠操作？Apple WWDC 沒有提及的 60+ 個新功能！

WWDC （Apple Worldwide Developers Conference） 2019 在香港 6 月 4 日凌晨開鑼，今次發表的重點在於新版本的 iOS 13、全新獨立開來的 iPadOS、以及貌似刨絲器的新 Mac Pro。雖然整個 KeyNote 發布會已經長達 2 個多小時，但 Apple 方面為求精簡，在發布會當中其實並未有全數介紹兩個新系統的全部功能，不講可能不知，iPad 系列真的一如傳聞般加入了 Mouse 滑鼠操作支援！？

iPadOS 隱藏功能 － 滑鼠操作

在 WWDC 幾個月前，早已傳聞 Apple 會在 iPad 中加入不少用戶期待多年的滑鼠支援，雖然在發布會中未有明確提及，但原來 Apple 早已在 iPadOS 中埋藏了這個功能。

iPad 的滑鼠操作，目前在 iPadOS Beta 版本，是作為「輔助觸控 Assistive Touch」功能被埋藏在設定當中（即與平時不少用戶都有用的「小白點」虛擬按鍵放在同一頁面），開啟後畫面上就會出現一個圓點，點擊滑鼠的作用與手指相同。

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 3, 2019

據目前的測試報告所知，iPadOS 的滑鼠操作，將不止 USB 滑鼠用得到，連無線的藍牙滑鼠如 Apple Magic Mouse 亦同樣受惠。



iOS 13 超多隱藏新功能

iPadOS 作為新 OS 當然有不少注目度，但 iPhone、iPod Touch 又如何？

今代 iOS 13 加入了 Dark Mode 黑暗模式、滑動輸入鍵盤等等重點功能，不過在最新上載的 Beta 版本中，已經有大量其他實用功能被挖掘出來，少說也有 65 個以上，以下就為大家一一列舉：

iOS 介面、系統

- 優化電池充電

- 一鍵登入

- 可選擇經手機流動網絡下載大型 Apps

- 印度方面加入影片下載以應對網速偏慢問題

- 可於控制中心直接選擇 WiFi 網絡

- 強化 QR Code 掃描功能

- 於 Apple Books 中加入閱讀進度目標

- 低數據用量模式



音效

- Dolby Atmos 音效播放支援

- 藍牙音樂共享



FaceTime、語音及文字通訊

- 加強訊息 App 內搜尋功能

- 自動靜音不明聯絡人的來電

- FaceTime 雙卡支援

- iMessage 雙卡支援

- 雙卡可同時通話



相片 Photos App 在功能上增強不少，與 Google Photos 的距離拉近

相片

- 分享相片時可選擇隱藏 GPS 地點資料

- 加強 Photos App 內搜尋功能



備忘錄與筆記

- 筆記 Notes App 內加入資料夾

- 備忘錄清單可自訂外觀

- 筆記協作加入「只可閱讀」選項

- 加強筆記 App 內搜尋功能

- 筆記加入「清單 Checklist」選項



裝置管理及企業用功能

- 商業交談建議

- 為 BYOD 而設的資料區隔

- 管理企業用 Apple IDs

- 更先進的裝置登記流程



日曆、電郵與聯絡人管理

- 於日曆活動內可加入附件

- 聯絡人加入新關係標籤

- 可將特定寄件者列入電郵黑名單

- 可將某串對話靜音



鍵盤及語言

- Emoji、語言選擇鍵分開擺放

- 泰-英語辭典

- 印度-英語雙語鍵盤

- 越南-英語雙語鍵盤

- 加入 22 種印度官方語言之鍵盤輸入

- 為印度語系加入新字型

- 文字預測功能新增語言：廣東話、印度文、荷蘭文、越南文、瑞典文、阿拉伯文

- 中文鍵盤可調節高度

- 每個 App 可獨立選擇預設輸入語言

- 弱密碼警告提示

- 於英國、澳洲推出 Apple News+



Siri

- 加入印度口音英語發聲

- Siri 自動建議 Podcasts

- Siri 會從第三方軟件提取活動建議

- 加入智能家居語音捷徑

- 對話式的 Siri 捷徑

Tim Cook 在 WWDC 大會上打頭陣，簡報了不少新的 OS 功能 （Apple）

Siri

- 加入印度口音英語發聲

- Siri 自動建議 Podcasts

- Siri 會從第三方軟件提取活動建議

- 加入智能家居語音捷徑

- 對話式的 Siri 捷徑



CarPlay 及地圖

- CarPlay 第二屏幕影像控制支援

- CarPlay 不同尺寸、形狀屏幕支援

- CarPlay 支援 Hey Siri

- 加入駕駛中勿擾模式

- CarPlay App 與 iPhone 分開獨立顯示

- CarPlay 輕量模式

- 地圖 App 內可以更輕易地回報問題

- 加強地圖 App 內的地區建議卡片顯示



Safari 網頁瀏覽器

- 更新 Safari 首頁

- 在 Safari 內加入 Siri 建議

- 加強 Anti-fingerprinting 反追蹤功能