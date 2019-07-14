遊日預約神器！網站免費轉譯中文名做日文　Book食宿交通方便稱呼

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

遊日本預約食宿、交通、活動門票必備，免費網站一秒轉中文名做日文！雖然日元兌港元匯率近日已升穿7.2算，但正如好多香港人話齋去日本好像「返鄉下」，又有不少廉航公司推出平價航班機票，始終都是照飛。尤其2020年東京奧運，只會吸引更多遊客「回鄉探親」吧。今日宅民在此簡介一個網站，可以即時把你的漢字中文名稱轉譯成日文。該網站使用方便，而且到目前為止都是免費！

大家去旅行，如果不是跟團而是背包自由行，難免要一手一腳預Book住宿、食肆、租車、買車票或買展覽活動或主題公園的門券。如果你有興趣做訪隔涉溫泉區的浸溫泉，入住日式溫泉旅館過返舒服的幾晚，由於這類住宿作風較傳統的關係，Book房時是需要在日文預約頁面，輸入日文名字。

（網站截圖）

宅民今日介紹一個可即時將中文名字轉譯為日文（形式為日文漢字、平假名及片假名）的網站，讓日本人服務人員可以明白和稱呼港人名字，也方便大家準備遊日行程時，預訂各式服務或活動。

該網站名為「Name 變換君」，係由日本網絡公司DONIKA Co.（kurihana）開發。支援繁簡中文和日文，也有iOS App版，操作簡易。旅客只需要輸入自己名字，即可取得名字的日語平假名、片假名和日文羅馬拼音寫法。

即睇示範教學（點擊放大截圖細睇詳情）：

當大家進入進入網站（港人適用繁體版：namehenkan.com.tw）後，可先看看「推薦用法」了解中日名轉換的用處。然後，在空格位輸入姓名，再按「轉換」。網頁即時顯示輸入姓名之平假名、片假名和日文羅馬拼音寫法，點按喇叭可聆聽日文讀音。

大家都知，有時你提供英文名稱（講緊一些比Amy、David等複雜、多音節的英文名）給日本服務人，如果對方不是在旅遊區工作服侍開遊客，可能不知如何準確拼音，會讀錯；提供日文化名字的確比較好。大家想要用日語做自我介紹，或純粹想知自己個中文名用日文讀是點讀的話，不妨試玩Name變換君但要留意的是，網站原來的服務對象是中國大陸和台灣的旅客，因此是根據中文名字的國語／普通話音來轉譯。得出的日化名字結果，讀音上也較接近國語多過廣東話。

「Name 變換君」也有推出iOS App版。（手機截圖）

手機螢光棒App睇演唱會Sammi都讚好　環保又慳錢iOS、Android均有
小米米家水離子風筒、無線吸塵器香港推出　夏日產品優惠一覽
【中國社會信用評分】大數據打撃無賴成未來監獄？即計你有幾分　
Apple HK Macbook系列減價最高800　Macbook Air 8千入手
【吸塵機器人選購攻略】隨機式、規劃式？一文看清功能優劣
AirPods 3 年底推出？分析指加入防水功能　走運動耳機路線！
以色列SpinCare納米皮膚槍面世！燒傷護理免包紮縮短急救時間
【水貨行情】Samaung Galaxy A80「旋」風式到港首批高開近六千元
摩根大通：2020年Apple同時推出4款OLED及平價版iPhone
手機過熱救星！日本散熱神器10分鐘降17度　當退熱貼人用都得？
夏天iPhone／Android手機過熱？手機極速降溫秘技 10 式即刻學
【Windows 10秘技】桌面好亂無心機？一文教你從三方面美化版面
Hotmail、Outlook用戶留意！少登入微軟或將刪除！即睇點救亡
Sony開發可捲藏屏幕手機！力抗Samsung、華為摺機大潮
否認華為手機洩資料予中國　任正非：Apple是我們保護私隱的榜樣
日本旅遊．本地7間 WiFi 蛋公司格價　早鳥優惠邊間最抵？
安全兼不死！Outline VPN 中國大陸翻牆教學實試：30分鐘設定完畢
iOS 13 Safari 瀏覽器加入一站式顯示管理介面更方便實用
【5招防追查起底】iOS 13 更新前須知．iPhone、iPad私隱設定教學
鹹蛋超人 Ultraman 期間限定店登陸九龍灣　手機精品一文預覽
誤以為 iPhone 支援 5G　調查發現用戶不清楚自己手機功能
小米 Mimoji 再爆抄襲 Memoji ？產品介紹竟用 Apple 短片宣傳
網民電腦顯示卡MSI 1060開機著火！場面誇張疑短路引起【有片】
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。