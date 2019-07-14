遊日預約神器！網站免費轉譯中文名做日文　Book食宿交通方便稱呼

遊日本預約食宿、交通、活動門票必備，免費網站一秒轉中文名做日文！雖然日元兌港元匯率近日已升穿7.2算，但正如好多香港人話齋去日本好像「返鄉下」，又有不少廉航公司推出平價航班機票，始終都是照飛。尤其2020年東京奧運，只會吸引更多遊客「回鄉探親」吧。今日宅民在此簡介一個網站，可以即時把你的漢字中文名稱轉譯成日文。該網站使用方便，而且到目前為止都是免費！

大家去旅行，如果不是跟團而是背包自由行，難免要一手一腳預Book住宿、食肆、租車、買車票或買展覽活動或主題公園的門券。如果你有興趣做訪隔涉溫泉區的浸溫泉，入住日式溫泉旅館過返舒服的幾晚，由於這類住宿作風較傳統的關係，Book房時是需要在日文預約頁面，輸入日文名字。

（網站截圖）

宅民今日介紹一個可即時將中文名字轉譯為日文（形式為日文漢字、平假名及片假名）的網站，讓日本人服務人員可以明白和稱呼港人名字，也方便大家準備遊日行程時，預訂各式服務或活動。

該網站名為「Name 變換君」，係由日本網絡公司DONIKA Co.（kurihana）開發。支援繁簡中文和日文，也有iOS App版，操作簡易。旅客只需要輸入自己名字，即可取得名字的日語平假名、片假名和日文羅馬拼音寫法。

即睇示範教學（點擊放大截圖細睇詳情）：

當大家進入進入網站（港人適用繁體版：namehenkan.com.tw）後，可先看看「推薦用法」了解中日名轉換的用處。然後，在空格位輸入姓名，再按「轉換」。網頁即時顯示輸入姓名之平假名、片假名和日文羅馬拼音寫法，點按喇叭可聆聽日文讀音。

大家都知，有時你提供英文名稱（講緊一些比Amy、David等複雜、多音節的英文名）給日本服務人，如果對方不是在旅遊區工作服侍開遊客，可能不知如何準確拼音，會讀錯；提供日文化名字的確比較好。大家想要用日語做自我介紹，或純粹想知自己個中文名用日文讀是點讀的話，不妨試玩Name變換君。但要留意的是，網站原來的服務對象是中國大陸和台灣的旅客，因此是根據中文名字的國語／普通話音來轉譯。得出的日化名字結果，讀音上也較接近國語多過廣東話。