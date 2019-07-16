印尼父母為兒子取名「Google」後　竟獲 Google 送禮祝福！

早前，筆者曾分享過一段關於印尼父親，把自己的兒子改名為「Google」的有趣新聞。沒想到，當這個新聞在網絡上廣泛流傳，終於傳到 Google 公司的耳邊，更想不到的是，Google 會對此作出反應，向小男孩「Google」送上祝福。

「唔怕生壞命，最怕改錯名」

筆者當時以這個標題來形容改名這一回事，雖然明白到這位印尼父親希望兒子能像 Google 一樣，成為帶領群眾的領導人物，不過太過標奇立異的名字，反而會成為被人拿來取笑原因，正因此而影響著小朋友的成長。不過，這部分仍未出現（希望不會出現）時，「Google」就得到了最適合他的祝福，同時也肯定了父親改名的決定。

Google 祝福

根據耶加達時報（The Jakarta Post）的報導，Google 印尼的分公司贈送了一些禮物給小「Google」，當中包括印有 Google 名字的嬰兒衫，以及嬰兒用品。而且，Google 更致電給這對父母，指希望小「Google」能成為有用和幫助別人的人，並提出唯一的要求，就是不要做壞事。

Google 好心做壞事？

Google 的祝福無疑對品牌帶來正面的形象，不過對這個印尼家庭就不太如此。收到禮物和祝福當然開心，但有網民認為，把兒子名字改為「Google」其實只為得到該公司的經濟援助，亦即是單純是從利益出發。坦白說，沒人能確定這對父母改名的真正原因，但筆者傾向相信他們只是寄予 Google 的成功在兒子身上，這些禮物就成額外的驚喜吧。同時，也期待著這名父親，是否真的會如他當日的計畫，下一胎取名為「Whatsapp」。

來源：kotaku