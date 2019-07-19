和風SHARP分體IH電飯煲雙重結構還原木炊具風味！內鍋均熱煮靚米

數碼生活
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揀電飯煲係門學問。如果話要煮出傳統木坎具的獨特米味，要求或者有點奇妙。SHARP新推出的一款IH電飯煲KS-WM10B銳意還原的傳統木炊具的雙重結構，務求煮出豐滿美味的靚米之餘，也不會燙親手。

SHARP新型IH電飯煲具有主單元跟外煲蓋完全分離的雙重結構，主單元（內鍋）口邊緣不是緊貼外煲蓋邊，而是有內煲蓋作分隔。如此設計有助防止打開外煲蓋時太燙手。沉實的暗棕色圓柱體外觀有點像Amazon的智能喇叭兼語音助理Alexa，讓整個煲更具風格，走出廚房融入家居環境中。放在餐桌上來添飯，好看不礙事。

SHARP分體IH電飯煲沉實的暗棕色圓柱體外觀有點像Amazon的智能喇叭兼語音助理Alexa。（SHARP）

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不過SHARP此款電飯煲的雙重結構，志在協助烹飪多過防燙手和美學需求。嚴格而言，這算不上原創設計，而是復古設計，因為傳統的日本木製爐灶也擁有內外煲蓋的雙重結構，煮出來的米飯質感獨特。

或者有人會覺得如果想食古早米飯口感，為何不用直接木爐灶要用此款電飯煲？一來可能現今已經好少有人看過這種古老的「木飯煲」坎具，二來木器木材既厚且重。此款電飯煲的內蓋重量適中，煲蓋上的蒸汽孔控制出氣，烹飪時也會限制熱力，使米粒豐滿美味。

傳統的日本木製爐灶也擁有內外煲蓋的雙重結構，煮出來的米飯質感獨特。（SHARP）

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內鍋是電飯煲的重要一環。SHARP採用3毫米厚的五層「過熱厚對流水壺」。獨特的圓底形狀結構可存熱，促進從水壺外部到內部的大對流。SHARP聲稱這種對流做成激烈沸騰，將熱能均勻地傳遞給每粒米飯，使之豐滿味美。大米經攪拌後，顆更形飽滿，也會在沸騰時吸入更多水分，令口感更為柔軟。

SHARP採用3毫米厚的五層「過熱厚對流水壺」。獨特的圓底形狀結構可存熱，促進從水壺外部到內部的大對流。（SHARP ）

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令人意外的是，此款電飯煲沒有保溫功能，家電而言相當另類。產品建議用家即時品嘗剛煮熟的米飯（攝氏70-76度），還要立即混和醬油和蛋黃等調味料，堪稱最美味。正如剛才提到，產品着重簡約美感、融入家居，因此沒有把手，不使用時可以將電線捲軸存放於底部。操作屏幕僅於手指觸摸時浮現，貫徹極簡主義。

採用簡單易用的觸控屏幕。當觸摸操作單元時，會彈出字母。（SHARP）

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SHARP分體IH電飯煲KS-WM10B目前於日本Amazon售37,705日元（未連運費，大約港幣2,640元）。IH電飯煲上萬元大有煲在，此款定價算抵玩，如果追求靚和有興趣試另類煮法的朋友，可以考慮下。

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