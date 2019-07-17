【多功能智慧燈柱】「暫緩」涉及私隱功能　燈柱三大技術要點分析

【多功能智慧燈柱試驗計劃】就逃犯條例修訂，到社會信用評分系統疑在香港推行的爭議，港人加強對私隱和自由的關注。2017 年提出的「多功能智慧燈柱」亦在近期陸續在各地區安裝，不少人都擔心智能裝置，如鏡頭、藍牙探測器和無線射頻識別（RFID），有涉及個人私隱的問題。有見及此，政府資訊科技總監辦公室在今日（七月十六日）舉行多功能智慧燈柱技術簡介會，解釋到底燈柱所具備的技術和裝置是什麼，會否涉及個人私隱等的社會憂慮。

多功能智慧燈柱主要功能

助理政府資訊科技總監黃志光先生指，多功能智慧燈柱所具備的功能，是與中大、理大、城大和中小企合作研發，配合不同部門和機構的需要來安裝不同的設備和技術。包括：便利流動網絡營辦商安裝的 4G/5G 基站、運輸處監察路面的全景攝影機、天文台所用的氣象感應器等。所有的數據都會上傳到「資料一線通」（data.gov.hk）政府網站供市民下載。

路政處高級工程師鄭重山（左）﹑助理政府資訊科技總監黃志光（中）﹑物流及供應鏈多元技術研發中心副總監黎振偉（右）（陳錦洪 攝）

由於社會上有部分市民對多功能智慧燈柱的功能有疑惑，以及存在個人私隱憂慮，多功能智慧燈柱現時只會收集 3 類型的實時數據，包括交通快拍、氣象、空氣質素。具有個人私隱問題的功能（包括環保署以攝影機協助監察非法傾倒建築廢物黑點、運輸署的藍牙交通探測器，以及攝影機收集車牌號碼計算不同類別車輛使用道路數量）都不會在現有的 50 枝燈柱中開啟，而未來的多功能智慧燈柱更不會安裝那些設備，直到在未來數月成立的廣泛咨詢委員會達成共識，以及公眾對多功能智慧燈柱沒有疑慮後，才會安裝和開啟那些功能。不過監黃志光先生未有明確指出達成共識的時間和標準。

全景攝影機會把高清圖片，自動降到低清才上傳到網上（陳錦洪 攝）

多功能智慧燈柱所運用的技術分析：

全景攝影機

黃志光先生指，全景攝影機是為運輸處和環保處使用，而因私隱問題的爭議，目前未開啟環保處用來監察非法傾倒建築廢物的功能，現只用作交通快拍。交通快拍是每隔兩分鐘進行車路拍攝，影像會在燈柱內處理，降低解像度並傳送至資料資料一線通後，隨即刪除，燈柱內不會保留影像。但這是否代表了全景攝影機沒有涉及個人私隱問題呢？筆者認為不是。

首先，雖然全景攝影機沒有人臉識別功能，但其實它本身的攝影質素能高達 4K 的水平，只是即時進行處理才降低解像度，並傳送到運輸處和環保處使用。沒有人能排除 4K 相片和影片，在沒降低解像度的情況下傳送出去的可能性。其次，作為監控準備的先聲。港人所擔心的，已經不只是即時的影響，而是對未來的打算。目前，全景攝影機的確沒有人臉識別和錄影的功能，但如果現在放行燈柱安裝的話，就等於走近了被監控的一步。將來才加入錄影和人臉辨識，在技術上是可行的，這正時港人所憂慮的地方。如果要完全釋除公眾的疑慮，當局必須要考慮全景攝影機如何令市民放心。

藍牙交通探測器

抽取媒體存取控制位址（Media Access Control（MAC）address）部分數字作配對，用來檢查行程時間和平均車速，及向公眾分享交通數據。藍牙交通探測器抽取的 MAC address，能夠用來確認網絡裝置位置的地址。每一個裝置的 MAC address 都是唯一的，因此如燈柱探測到屬於某人裝置的 MAC address 後，的確否會涉及個人私隱的問題。目前藍牙交通探測器並未啟用，而且政府資訊科技總監辦公室指，MAC address 數據經分析後會隨即從系統刪除。

無線射頻識別（RFID）

這個應該也是大部分人關心的一項技術，因此新的智能身份證也具有 RFID，部分人擔心多功能智慧燈柱能透過 RFID 識別到自己的身份，以及自己曾經出現在某個地方的數據等。用於燈柱的 RFID 技術由物流及供應鏈多元技術研發中心研發，研發中心的副總監黎振偉先生表示，RFID 裝置只是電子標籤，用來發出訊號，並沒有收集數據的功能，也不能讀取其他裝置的資料。同時，也向傳媒展示其中一項功能，用來配合視障人士的智能手杖系統，為視障人士導航。