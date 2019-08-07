SoftBank消息指iPhone XI於9月20日發布　三鏡頭A13晶片待證實

據外媒報導，日本SoftBank軟銀執行副總裁宮內謙（Ken Miyauchi）在早前的活動上暗示，蘋果新iPhone XI（iPhone 11）或將於9月20日發布。

報導稱，由於日本最近修訂了一項10月1日生效的電信商業法規，該法將要求運營商將數據和手機計劃分開，從而結束運營商將iPhone等高端設備與高價數據計劃捆綁在一起的做法。

作為蘋果iPhone等手機設備運營商，SoftBank軟銀代表宮內謙在被問及9月發布新iPhone的說法時暗示，「軟銀可能會在何時發布iPhone 11」，「幾乎（推出）10天後，它將被unbundled（拆分？）。」

對此，外界紛紛猜測，按照蘋果前幾年制訂的先例及宮內謙這一回覆，或表明新iPhone11將於9月20日發布。眾所周知，蘋果公司通常在9月的第2個星期二或星期三舉行iPhone發布會。

按圖看看早前傳出iPhone XI（iPhone 11）的外觀及基本規格↓↓↓

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據外媒報導，蘋果將於今年秋推出三款新的iPhone11，將支援新的Taptic引擎，搭載A13晶片，以及新的「後三攝」相機功能，更多如「智慧框架」功能。當然，以上傳聞暫未得到蘋果方面確認，我們將持續跟進。

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