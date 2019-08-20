Supreme 首次推出手機！走低階路線秋冬季炒起來　又一新潮流？

數碼生活
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Supreme 不用多介紹，一個字就是「潮」，潮牌在比比皆是，但好像 Supreme 般推出這麼多與服裝無關產品的，就難以找到第二個。Supreme 剛推出了 fall/winter 2019 目錄，公開秋冬季首批新產品，在 accessories 一欄中發現了一個非常「驚喜」的產品，Supreme 居然聯乘推出手機！而最令人驚訝的是，這部 Supreme Burner Phone 走手機界「潮流」的反方向。

Supreme/BLU Burner Phone

市面上的大品牌，大家都爭相推出更多的新功能，全屏﹑強鏡頭﹑高速網絡等都成為智能手機的基本。Supreme 首次加入手機行列，居然行與眾不同的路線，大玩 low tech。Supreme 和 BLU 合作，推出功能型手機（Feature Phone），手機只能使用 3G 數據網絡﹑基本後鏡頭﹑2.4 寸螢幕﹑雙卡雙待和 16GB 容量（memory card）。

美國手機廠商 BLU 名氣可能在香港不太高，BLU 其實是專推出價格相宜的手機，如 2015 年的 Studio C 在 Amazon 中只售 99.99 美元（約 784 港元）。不過，今次突破性地和出名炒價單品極多的 Supreme 合作，估計這部手機不太會見到 BLU 便宜的特色。

Supreme/BLU Burener Phone（Supreme 官網截圖）

Supreme 就是潮

手機最矚目的兩個地方，分別是背後的大 Supreme logo 和 螢幕內的 box logo，一共推出紅﹑黑兩隻顏色，紅色機背就好像 box logo 一樣，更有 Supreme 味道。功能的話，筆者只能想到裝飾用途，應該不會有人放棄手上的 iPhone 或 Android 旗艦機，只使用 Supreme 的 feature phone 吧。不過，從 Supreme 今次推出的手機又一次證明，這個品牌的叛逆性有多高，偏不在技術上和手機品牌爭一日長短，單純用個人品牌的名氣就臣服你買。相信產品推出後，kanye west 等名人用上一次，low tech 的手機也會成為潮流的標誌。

Supreme 手機　價錢是重點

fall/winter 2019 的產品將會在 8 月 22 日，於紐約﹑洛杉磯﹑倫敦和巴黎的官方店出售，當中亦包括這部 Supreme 手機，不過官方仍未公開產品的價格。參考 fall/winter 2016 推出的 Supreme 磚頭也賣到原價 30 美元，今次就算是一部 low tech 的手機，估計過千美元也有可能。筆者預計這部手機的炒賣情況應該也非常熱烈，當時磚頭在 eBay 上曾炒至一千美元，今次這部手機到底可能多誇張呢？

Supreme fall/winter 2019 還有很多意想不到的飾品（放大下圖觀看）：

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