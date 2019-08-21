Apple 擺烏龍！iOS 更新大開中門 iPhone X 可 Jailbreak 越獄？

iPhone 界別的「越獄（Jailbreak）」，意指安裝特定程序以繞過 Apple 設下的保安防線，在 iPhone 中安裝第三方的自制程式，當然包括盜版 Apps。 這個與「改機」曾經對等的動作，近幾年幾近消聲匿跡，但卻得以在最新版本的 iOS 「死灰復燃」！？原來一切都源於 Apple 方面的一個低級錯誤。

近年 Jailbreak 風氣不及當年之勇，除了因為 iOS 的功能越來越豐富、讓 Jailbreak 意義不大之外，Apple 過去幾年的系統保安亦做得滴水不漏，讓黑客難以找到空間攻入 iOS 的系統當中、尤其是出廠已經是採用較新版本系統的新機。

不過，由於 Apple 在新推出的 iOS 12.4 版本中錯誤將在上一個版本被修復的漏洞從新打開，任職保安研究人員的 Pwn20wnd 日前就在網上公開了新版本的 Jailbreak 程序，有心人士可以 Jailbreak 絕大部份的 iPhone，只要是安裝 iOS 12.4、以及 12.3 版本以下的 iPhone，理論上都可以成功操作，然而最新一代（即 XS、XS Max 以及 XR）卻不在支援名單當中，故最新一代可以 Jailbreak 的機種，暫時為 iPhone X。

以新式 Unc0ver 程序破解成功後的 iPhone X 畫面

按照 Jailbreak 界慣例，破解使用到的漏洞詳細資料會繼續保密，以防漏洞被 Apple 堵上，或是被有心人士利用以入侵他人的 iPhone。

在有人打算動手 Jailbreak 手上 iPhone、以獲得大量免費 Apps 資源的同時，亦有人警告 iPhone 用家若未升級至 12.4 版本，則暫時不要升級，以防在 App Store 下載的 Apps 當中潛藏了 Jailbreak 破降程序、導致手機成為黑客攻擊目標。

資料來源：9to5mac、RedmondPie