Apple Arcade 遊戲訂閱計劃售價曝光　月費隨時平過 Netflix？

數碼生活
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Apple 在 3 月時份發表了多項服務，其中有名為 Apple Arcade 的遊戲訂閱計劃，讓玩家一個月費就可以玩到大量高質手機大作。

對機迷而言，Apple Arcade 絕對有它的吸引力，然而重點是 － Apple Arcade 的月費究竟是多少、又會在何時正式推出？

Apple Arcade 實行將手機遊戲「月費制」，玩家只需要付出一個月費，就可以無限制地在所有的 Mac 機以及 iOS 裝置上玩到已加入到 Apple Arcade 陣容之中的遊戲作品。

對於渴望玩到高質手機遊戲的玩家而言，這樣的購買方式可以有助擺脫 In-App Purchase「課金」的無間地獄，然而收費必須要拿捏得準確，才能確保客源。

玩家只需要付出一個月費，就可以無限制地在所有的 Mac 機以及 iOS 裝置上玩到已加入到 Apple Arcade 陣容之中的遊戲作品。

在較早之前，Apple 就為內部員工提供了 Apple Arcade 的 Early Access 優先體驗計劃，首一個月免費，而其後則收取每月 49 美仙的象徵式費用。據說此計劃將會在 iOS 13 正式推出時終止，我們可以將此理解成「Apple Arcade 將隨 iOS 13 一同推出」，亦即 9 月新 iPhone 發售前後。

至於售價又如何？有外媒就在 Apple Store App 的 API 中找到一個未公開的宣傳訊息，透露 Apple Arcade 一樣是採用首月免費的試用模式，不過其後的月費則為＄4.99 美金，換算港幣即將＄40。

此月費比起 Netflix 的基本月貴更平，而就如 Apple 所言，Apple Arcade 會支援家庭分享帳戶，一人付錢就可以為全家帶來額外娛樂（甚或與朋友攤分月費） ，其吸引力不俗，現在只有看 Apple Arcade 的遊戲陣容可否進一步做到物超所值了。

Apple Arcade 目前已公開了部份遊戲陣容，當中不乏大廠作品，即使是新作，畫面亦有一定水準

資料來源：9to5mac

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