iPhone 11 最新 iOS 13.1 beta　搶先 iOS 13 推出前展開測試？

iOS 13 如無意外應該會在 9 月 iPhone 11 系列的發布會上跟新手機一起正式公布，不過 Apple 近日卻一反傳統，在正式版 iOS 13 公布前已經率先推出 iOS 13.1 beta 版本讓開發者測試，到底是什麼原因？

Apple 如無意外將會在 9 月中之前正式發布 2019 年的 iPhone 11 系列，而 iOS 13 亦將會伴隨新手機推出正式登場。不過近期開發者卻在 iOS 13 正式推出前，率先收到 iOS 13.1 beta 測試版，一改以往傳統。

「捷徑」自動化讓用戶可以命令 Siri 或者 HomeKit 智能家居裝置，在特定條件（例如時間）自動執行工作。（MacRumors）

原來 iOS 13.1 最主要是將一些原本預計在 iOS 13 上推出，卻在 iOS 13 beta 上移除了的功能，重新再加入到系統之中；當中包括了「捷徑」自動化及 Apple Maps 中分享 ETA 預計到埗時間功能。

其他 iOS 13.1 beta 測試版中出現的新功能（按圖放大）

其他更新包括： 以 3D Touch/長按去使用滑鼠右鍵操作 HEVC 影片格式支援更容易的綠色褪地操作 App Store 加入字形下載功能 Books 介面中加入閱讀目標 Nike+ 將會轉變為 Nike Run Club Apple Watch app 介面小修改 Apple Maps 移出儲存地點會先作確認

預計 iOS 13.1 將會在 iOS 13 正式推出後短時間內推出，此舉除可以讓新功能繼續進行測試之外，Apple 到其時亦可以將修補檔加入，而 iOS 13 亦可以如期趕及跟 iPhone 11 在發布會上一起推出。