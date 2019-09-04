【逃犯條例】港鐵Chatbot 改口　問「Tear gas」 不再回答葵芳站

港鐵手機App的「Chatbot（對話機械人）」近日成為網民話題，因為輸入「Tear gas」及「白衣人」等字眼，Chatbot會回答有關車站，被網民稱讚「誠實」； 但事發一日後，今早（4號）已改變答法。港鐵回覆HK01表示，會確保「Chatbot」提供資料準確度，當發現顯示結果異常，會適時跟進並調整。

港鐵App有Chatbot功能，用戶輸入目的地及起點，可獲回覆就近的港鐵站及出口等資料。（港鐵圖片）

港鐵App的「Chatbot互動查詢」功能，用戶輸入目的地及起點，吉祥物「基哥」（原型是已退休的港鐵車務營運總管李聖基），就會自動回覆，提供就近的港鐵站及出口，亦會提供港鐵網絡和其他公共交通工具接駁方案。

日前有網民輸入「白衣人」字詞，獲「基哥」回答：「元朗站」及「荃灣站」。輸入「Tear gas」，則回應「葵芳站」，但改為中文輸入「催淚彈」，「基哥」就回應：「唔好意思我唔明白，我仲一步步學緊」。

「基哥」可以回答白衣人襲擊事件以及警方曾發射催淚彈的車站名稱，迅即引起網民熱議，大讚「AI真係好誠實」、「呢個好笑」、「基哥學得好快」，亦有網民笑言「你知道得太多了」。

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不過，記者今日再輸入這些字眼，卻發現「基哥」已改口，無論輸入「Tear gas」或「白衣人」，回答一概已改為：「唔好意思我唔明白，我仲一步步學緊」。

對於「基哥」改變答法，港鐵回覆HK01表示，Chatbot 是運用港鐵自身車站出入口資訊，結合市場上公開資料，以提供車站周邊地標查詢。而Chatbot應用AI技術，一般具備學習功能，故為確保其提供的資料準確度，避免作出令人混淆資訊，港鐵不時留意其學習進度，「當發現顯示結果有異常時，會適時跟進並作出調整」。

Chatbot怎運作？結果可受影響？

「催淚彈」、「白衣人」這類熱門詞，為何「基哥」懂得回應車站名稱但又可隨時改口，chatbot 背後運作原因是怎樣呢？

Chatbot 是經由對話或文字進行交談的電腦程式技術，模擬對話，可自動回覆，近年應用甚廣。 至於自動回覆的答案，其中做法是根據本身資料庫，也可以和第三方平台作配對，例如社交媒體和搜尋器。當用戶輸入問題或關鍵字，若可配對，便出現搜尋結果；而愈多人搜尋、討論、回應關鍵字，就愈有機會影響到結果。當然，這配對結果也可人為操控，營運方也可以主動調整，例如把關鍵字改為放入某些配對名單，則之後，chatbot 便「改口」。

而港鐵於「Chatbot」有聲明，指「部分資料由第三方提供」。