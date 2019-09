iPhone 11 Pro、Pro Max 及 iPhone 11 正式在 By Innovation only 發布會中登場,同場更有全新 Apple Watch Series 5、全新 iPad 第 7代 10.2 吋版本等新產品登場。

Apple 發布會 By innovation only 在香港時間 9 月 11 日 01:00 開始舉行,《香港01》將會為大家送上圖、文、影片現場直擊報道,見證 iPhone 11 系列的誕生。

iPhone 11 Pro 正式發布

iPhone Pro 將會配備 Super Retina XDR 屏幕,一如傳聞設有機背 3 鏡頭,新顏色 Midnight Green 似乎將會是主打顏色。

IPhone 11 Pro 及 Pro Max 將會比 XS 及 XS Max 提供更多電量,而且一如傳聞,將會配備 18W USB-C 快速充電器。

3 鏡頭一如傳聞,將會是 1200 萬像的標準、長焦距及廣角鏡頭。

新增 Deep Fusion 功能,可以一次過拍攝 9 張相片,再以 Machine Learning 將相片組合為一張高細緻度的相片。

iPhone 11 Pro 配上 Filmic Pro App,可以同一時間以多個鏡頭同時拍攝影片,令拍攝者可以有更多鏡頭角度的選擇。

iPhone 11 Pro 定價由 US$999 起,iPhone 11 Pro Max 定價由 US$1,099 起。而 XR 將會降價至 US$599 起,另外 iPhone 8 將會由 US$499 起。

iPhone 11 Pro 系列將會由 9 月 13 日起開始預訂,並會於 9 月 20 日正式推出。

iPhone 11 正式發布

iPhone 11 一如傳聞,將會是 XR 的後繼機,設有 6 種顏色,機背雙鏡頭卻跟傳聞有別,新增的將會是一枚超廣角鏡。另外,6.1 吋屏幕將繼續沿用 Advanced LCD 屏幕。

iPhone 11 將會加入全新「Night Mode」,似乎有心提戰 Google Pixel 系列的 Night Sight。

雙鏡頭影片拍攝可達 4K 60fps。

Quick Take 拍攝相片途中直接長按拍攝鍵,變影片拍攝。

前鏡升級為 1200 萬像素 TrueDepth 鏡頭,而且支援 4K 及 slo-mo 拍攝。

iPhone 11 將採用全新 A13 Bionic 處理器,處理效能將再次拋離同級 Android 手機。

iPhone 11 比最長氣的 iPhone XR 再多 1 個小時電力。

iPhone 11 定價由 US$699 起。

Apple Watch Series 5 正式公布

發布會重點講解 Apple Watch 的健康功能。

Apple 將會推出全新的 Apple Research App,讓用戶可以參與,以 Apple Watch 收集不同的健康數據。

Apple Watch Series 5 將配備 Always-on Retina Display,使用全新的 LTPO 屏幕,可以變更屏幕的顯示頻率,最低低至 1Hz,去令屏幕可以全日使用依據省電。

Apple Watch Series 5 將內建指南針。

一如傳聞,Apple Watch Series 5 將加入鈦金屬及陶瓷版本。

Apple Watch Series 5 GPS 版 US$399 起,LTE 版本 US$499。

另外 Apple Watch Series 3 更減價至 US$199。

iPad 第 7 代正式登場

10.2 吋屏幕、350 萬像素解像度、內建 A10 Fusion 處理器,而且設有 Smart Connector 可以接駁鍵盤保護套。

iPadOS 為新 iPad 加入更方便的多工作業、閱讀 USB 手指及加入全中的小型鍵盤。

iPad 第 7 代在 9 月 30 日開賣,定價 US$329

AppleTV+ 詳情正式公布

AppleTV+ 將於 11 月 1 日推出,定價跟 Arcade 同樣是 US$4.99 一個月,而且購買 iPhone、iPad、Apple TV,更會附送一年的 AppleTV+。

發布會以 Arcade 服務作開場

打頭陣的是 Konami 的 Arcade 獨家遊戲 Frogger。

然後是由 Capcom 推出的海底動作冒險遊戲。

然後是一款音樂冒險遊戲。

Apple Arcade 將會在 9 月 19 日在超過 100 個地區推出,家庭月費計劃為 US$4.99 一個月,而且將會提供 1 個月免費試玩。

Apple By innovation only 發布會正式開始

發布會開始的影片,出現多個 Apple 產品的剪影、logo,並將今次發布會 5 彩蘋果中不同顏色穿插在產品、logo 之中,並帶出主旨:

「give people wondeful tools

and they will do wonderful things」

宅民特派專員已進入 Steve Jobs Theater

宅民特派專員已經抵達 Apple Park 現場

Apple Tag 係 One More Thing?

鎖匙扣大小的 Apple Tag,可能就是今次 By innovation only 的「innovation」。(MacRumors)

另外,在 iOS 13 的程式碼中,顯示 Apple 正式開發一種叫市場上「Tile」這種產品類似的物件定位追蹤標記。類似鎖匙扣大小的 Apple Tag,以藍牙 LTE 的定位加上 UWB 超寬頻定位技術,配合全球龐大的 iOS 裝置數量,只要大家將 Apple Tag 貼在相機、背包一類產品,若果產品遺失的時候以「Find My」功能尋找,Apple Tag 就會透過 UWB 或者藍牙 LTE,通知附近其他 iOS 用戶的裝置自己的位置,這個由全球 iOS 裝置組成的巨型 Mesh Network 可以輕易將位處地球大部分位置的失物定位。

iPhone 11 外傳聞登場產品

iPhone 11 系列之外,今次 By innovation ony 更傳聞會公布 Apple Watch Series 5、16 吋 MacBook Pro、新的平價 iPad 及新的 iPad Pro 等產品。

iPhone Pro、Pro Max 及 11 價錢傳聞

2019 年 iPhone 的傳聞定價,跟大家心目中有很大出入麼?(TomsGuide)

iPhone Pro Max 的傳聞定價將會是 128GB US$1,099(約港幣 $8,616)、256GB US$1,199(約港幣 $9,399)及 512GB US$1,299(約港幣 $10,184)。

iPhone Pro 的傳聞定價將會是 128GB US$999(約港幣 $7,832)、256GB US$1,099(約港幣 $8,616)及 512GB US$1,199(約港幣 $9,399)。

iPhone 11 的傳聞定價將會是 64GB US$749(約港幣 $5,872)、128GB US$799(約港幣 $6,264)及 256GB US$899(約港幣 $7,048)。

iPhone Pro 及 Pro Max 正式起用 3 鏡頭

iPhone Pro(5.8 吋)及 Pro Max(6.5 吋)將起用 3 鏡頭設計,而 iPhone 11(6.1 吋)則起用雙鏡頭設計。(MacRumors)

從眾多流出的資料可以見到,2019 年 iPhone 終於正式追上潮流,起用 3 鏡頭設計。3 鏡頭分別為 1200 萬像素標準 + 1200 萬像素長焦距 + 1200 萬像素廣角。其中 iPhone Pro 及 Pro Max 將設有 3 鏡頭設計,而作為 XR 後繼機的 iPhone 11,則變成雙鏡頭,追加長焦距鏡頭。暫時未知新 iPhone 會否加入 ToF 立體感測鏡頭,而到底 Apple 會在軟件上為新 iPhone 加入什麼新功能,是值得大家在發布會中留意的重點。

iPhone Pro、iPhone Pro Max 唔叫 iPhone 11?

新 iPhone 5.8 吋及 6.5 吋型號將直接以 iPhone Pro 及 iPhone Pro Max 命名,進一步跟 iPhone 11 作出區別。(EverythingApplePro)

除了郭明錤的最終預告之外,彭博的 Mark Gurman 亦在最後一刻為大家帶來一個新消息。Mark Gurman 除了進一步確認郭明錤的消息,指 Apple 將不會在今年的 iPhone 中加入雙向無線充電之外,更指 iPhone Pro 及 iPhone Pro Max 將不會在型號中出現「11」字樣,進一步將 Pro 系列跟 11 系列分開。

最強分析師郭明錤最終預測反高潮

在 iPhone 11 Pro Max 及一眾新產品發布會推行在即的時候,向來以消息準確而聞名的天風國際最強證券分析師郭明錤竟然在發布會前不足 2 日時間,發表為 2019 年 iPhone 的最後預測,而且報告更來一次反高潮,推翻一直以來有關 iPhone 11 系列新功能的傳言!

郭明錤的最終預測,iPhone 11 系列將不支援雙向無線充電,實在是一大反高潮!(EverythingApplePro)

郭明錤有關 iPhone 11 系列的最終預測:

iPhone 11 將不支援 Apple Pencil iPhone 11 Pro(5.8 吋)及 iPhone 11 Pro Max(6.5 吋)將配備 18W 的 USB-C 快速充電器 iPhone 11(6.1 吋)將繼續配備 5W 的 USB-A 充電器 iPhone 11 系列將繼續使用 Lightning 連接埠 iPhone 11 系列將不支援雙向無線充電,基於充電效率不達 Apple 的要求 iPhone 11 系列將維持 M 字額設計 iPhone 11 系列的 5.8 吋及 6.5 吋型號將配備 3 鏡頭 iPhone 11 全系列將支援 UWB 超寬頻定位技術,加強室內導航及定位效果

新消息中令用戶比較失望的,相信是 iPhone 11 將會取消雙向無線電功能,意味著 iPhone 11 將不可以像 Samsung 及華為旗艦機一樣,無法在機背為 AirPods 充電。至於 iPhone 11 不會支援 Apple Pencil,亦不算令人覺得太過意外。

MacRumors 亦引述郭明錤的分析,將 2019 年新 iPhone 出貨量跟上年度對比的預計下調 5 到 10%,出貨量為 6,500 萬至 7,000 萬之間,原因是新 iPhone 缺乏創新的賣點;而 2019 年全年 iPhone 出貨,將會因為舊型號減價而達到 1 億 8 千萬台。

