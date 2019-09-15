換iPhone 11注意！AppleCare保養年制變月供制　不取消就自動續期

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AppleCare+是Apple產品包括iPhone和Apple Watch等的保養服務延長計劃，一其兩年（有時是三年）。外媒9to5Mac發現，iPhone 11日前發布後，Apple不知不覺地提供新選項，把AppleCare+變成月訂制。

每部iPhone均隨附一年硬件維修的有限保障以及長達90日免費支援。適用於iPhone的AppleCare+服務計劃將保障期限延長至自用家購買AppleCare+服務計劃的日期起計的兩年，並能享有多達兩次意外損壞的保障服務，每次收取服務費（螢幕損壞為 HK$228，其他損壞則為 HK$788）。

AppleCare+或快將全變為每月供款的月訂制，計劃是每月自動續訂（除非用家主動取消），讓消費者能夠繼續延長保養期至超過兩年，只要Apple繼續為該產品提供支援，保養服務仍然有效。

9to5Mac報導了眼利網民的發現，美國Apple官網更新了AppleCare+法律文件。

網民發現在新AppleCare+法律文件的「計劃期限和續訂」細則下，寫明了月訂計劃的條款。

對於每月計劃，您的計劃期限為一（1）個月。除非按照以下“取消”第9節中的規定取消，否則您的計劃將每月自動續訂，包括Apple因服務部件不可用而無法再為您的涵蓋設備提供服務的情況，在這種情況下Apple將提供您提前三十（30）日書面通知取消，或法律另有規定。

原文如下（點擊放大圖片細睇）：

回望香港，其實一直也有電訊網絡商提供AppleCare+月供計劃，例如3香港，不過那只不過是把兩年期保養服務的一筆過付款攤分成每月支付而已。在新計劃下，用家可以選擇繼續每月維持AppleCare+，直到用家主動取消或Apple無法再為該產品提供服務。

現有的AppleCare+用家似乎無法切換到月訂計劃，似乎只適用於近日購買產品的用家。以下是美國Apple為Apple Watch Series 5和iPhone XR提供的AppleCare+計劃月度定價：

美國Apple為Apple Watch Series 5和iPhone XR提供的AppleCare+計劃月度定價。

要小心留意的是，AppleCare+的月訂費用遠比正常的兩年期高，例如iPhone 11或XR的兩年保養期，24個月一筆過只須付費149美元（港幣約1,162元），月供制卻要支付191美元（港幣約1,490元），多成3百餘元。只能話，月訂制好處是保養期可延續超過兩年；如果沒有需要，則可彈性取消。對於一些打算在一兩年內放機圖利的朋友，月訂AppleCare+作保險之用，不怕被原有的兩年制死約綁死。

香港的AppleCare+仍是年度制。尚未知道何時有月訂制，看來果迷要耐心等待變動。

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