抖音審查批評中國政府內容　衛報指刪除八九六四天安門相關影片

抖音（國際名稱：TikTok）絕對是千禧年後出生一輩最鍾情的社交媒體App。不但在中、港、台深受年輕人歡迎，就連日本、歐美青少年甚至大人也玩得樂此不疲。不過抖音疑試圖「出口」中國的審查政策到全世界。英國《衛報》（The Guardian）獲得抖音內部洩密文件，顯示其政策指南要求管理員刪除涉及1989年天安門廣場六四事件等敏感話題的內容。

《衛報》披露文件顯示，抖音總公司ByteDance（北京字節跳動科技有限公司）將八九六四天安門和其他事件如1998年印尼騷亂和柬埔寨種族滅絕列為「無法接受」的話題。抖音規定可容許的中國相關話題，藉此審查用戶，但標準模糊令人困惑。例如該指南列出了禁止用戶提及的20個國家元首和敏感人物名單，包括金正日、金日成、金正恩、甘地、普京、特朗普、奧巴馬、安倍晉三、朴槿惠、印尼總統佐科維多多及印度總理納倫德拉莫迪，卻不包括中國國家主席習近平。

多數情況下抖音會限制輕微違規內容的「可見性」，像把影片強制設定為「只有自己看到」，不會直接刪除內容，亦不會容許其演算法將之散佈。但某些影片如關於法輪功等敏感資訊，抖音歸類為「組織推動自殺」，則會被完全刪除，並可能導致用戶被禁。

第十位：抖音 抖音短視頻（Tik Tok、抖音）至2016年起大熱，大量無內容純吸引網民注意影片，連日本網民也預言抖音將攻陷當地網絡界！（視覺中國）

《衛報》報導指，抖音涵蓋中國話題審查的大部分指引都包含在「仇恨言論和宗教」一節中，並試圖使規則看起來是通用、大範圍標準、一視同仁而非針對特殊案例。

禁止批評中國社會主義制度的一般禁令，屬於「對政策、任何國家的社會規則（例如君主立憲制、君主制、議會制、三權分立、社會主義制度等）進行批評／攻擊」。98年5月印尼暴動、柬埔寨種族滅絕和八九六四天安門事件，則是「對本地或其他國家歷史的妖魔化或扭曲」的禁令中所舉案例。更具「通用性」的規則禁止「極富爭議的話題，例如分離主義、宗教派別衝突、族群之間的衝突；例如誇大伊斯蘭教派衝突，煽動北愛爾蘭、車臣共和國、西藏和台灣的獨立以及誇大黑人白人之間的種族衝突」。以上違規內容都會被抖音屏蔽為「只有自己可見」。

喪禮現埸的爆笑聲是因有人在播放抖音影片。並按下笑聲音效按扭。圖為示意圖。（視覺中國）

指南還有其他奇怪、矛盾的規則。例如，抖音有關所謂「未成年人瀏覽色情內容」政策明確規定了4種未成年人用戶：「1歲以下的嬰兒或學步兒」（指1歲以下的未成年人）、「1至8歲的孩子」、「青少年」和「未成年人」（指未滿18歲）。然而管理員若果「不清楚」某用戶是否未滿18歲，指南則明確建議「視作成年人對待」。官方對於用戶歲數分類細緻嚴明，開放色情內容時的審核做法卻出奇地寬鬆。

《衛報》報導質疑抖音審查指南政治取向明顯，或者是針對香港反對逃犯條例的示威而設。ByteDance回應《衛報》，澄清報導披露的文件版本在5月已過期，當時香港反修例運動還未開始，目前的平台準則並未提及具體的國家或問題。

TikTok成立初時，我們採取了一種直率的方法來盡量減少平台上的衝突，我們的審核準則容許處罰諸如宗教派別或族裔群體之類的煽動衝突內容，這些行為跨越各地。

隨着TikTok去年開始在全球範圍內起飛，我們認識到這不是正確方法，並開始致力增強對每個市場了解細緻的本地團隊。隨着我們的成長，我們已經在產品、團隊、政策制定等所有方面實施了這種本地化方法。

有問題的舊指南已過時，不再使用。今日我們採用了本地化的方法，包括本地管理員、本地內容和審核策略、全局策略的本地優化等等。我們還諮詢了許多獨立的地方委員會，並正在努力在全球範圍內擴大規模，包括組建由領先行業組織和專家組成的獨立委員會，以不斷評估這些政策。

我們還理解，在傳達我們制定和執行的政策以保持安全和積極的應用程式環境時，必須更加透明。用戶之所以喜歡TikTok，是因為TikTok提供了可增強其創造力的應用程式體驗，亦關乎我們致力於在我們的團隊、產品、政策以及我們與社區進行公開交流的方式中提供支援。 ByteDance（北京字節跳動科技有限公司）

ByteDance一份聲明中稱：「TikTok成立初時，我們採取一種直率的方法來盡量減少平台上的衝突。」該公司又指現在會使用更多「在地／本地化方法」（localised approach）進行內容審查，同時任用「地區特定」的管理員和內容審核策略。

不過抖音似乎仍有政治審查。9月初《華盛頓郵報》的一項調查發現，在抖音上搜索跟香港有關的影片，幾乎找不到有關香港示威動蕩的內容。