涉侵犯新疆人權！美國商務部列中國人臉辨識監控公司入制裁名單

美國政府星期一（10月7日）將8間中國科技企業列入美國黑名單，指涉及協助中國政府於新疆侵犯穆斯林少數民族人權。列入實體名單的公司包括兩間視像監控公司——杭州海康威視數字技術有限公司及浙江大華技術股份有限公司。

美國商務部於周一（10月7日）將一共28間中國機關或企業列入「實體名單」，當中有8間是專營視像監控、人臉辨識和AI人工智能之科技公司。美國政府禁止此黑名單上之公司跟美國供應商合作或交易，皆因記名企業被指跟中國政府合作，於新疆參與「鎮壓、大規模濫捕及針對維吾爾人、哈薩克人等穆斯林少數民族之高科技監控活動」。

中國被指在新疆廣建「再教育營」，關押及以不人道方式對待數以百萬的維吾爾族人、穆斯林。（資料圖片）

位列黑名單之中國企業，有「杭州海康威視數字技術有限公司」和「浙江大華技術股份有限公司」，皆係全球最大視像監控公司，佔全球視像監控市場三份一，在世界各地也裝有鏡頭，部份相信具面部識別功能。中國電子商務巨頭阿里巴巴支持的AI人工智能公司「商湯科技」（SenseTime Group Ltd.）和「曠視」（Megvii Technology Ltd.）也在名單之上。

其餘將被美國制裁的公司，有AI人工智能公司「依圖科技」（Yitu Technologies）、語音識別軟件製造商「科大訊飛」（iFlytek）（編註：科大為安徽中科大訊飛信息科技有限公司之簡稱，跟香港科技大學無任何關連）、數據取證公司「廈門美亞筆克信息公司」（Xiamena Meiya Pico Information）和納米技術公司Yixin Science and Technology Company。

中共在新疆興建的「再教育營」遭到西方狠批。（Reuters）

海康威視向彭博新聞社Bloomberg表示強烈抗議美國政府決定， 並指此做法將「阻礙全球公司為改善世界人權所做的努力。」該公司還警告：「即使有所參與，懲罰海康威視仍會阻止全球公司跟美國政府溝通，傷害海康威視的美國業務合作夥伴，並對美國經濟產生負面影響。」

雖然位列實體名單中會令上述企業更難與美國公司合作，但美國供應商可以申請許可證，繼續向這些公司銷售所需產品。美國供應商也可賣美國以外其他地方製造的商品給名單上的中國公司。