ESPN避談NBA莫利言論卻「撐台獨」？節目地圖傷害14億人民感情？

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美國NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）的涉及香港示威的言論風波離平息尚遠，反有越燒越旺之勢。NBA總裁施華（Adam Silver）表態支持莫利言論自由；火箭球星占士夏登（James Harden）本就莫利發言向中國球迷道歉，日前卻改口稱支持施華。NBA已被中國官媒和民眾全面抵制。美國娛樂與體育節目電視網（ESPN）被揭發10月7日發備忘錄要求員工「自我審查」：在討論莫利事件時，僅限籃球相關問題，不得談論中國政治問題。然而一張節目出現的中國地圖，又引起中國網民的怒火。

剛受美國參議員Rick Scott狠批對中國大陸「跪低」的ESPN，現在真正淪為「兩邊不是人」。因為節目中的中國地圖被眼利的大陸網民發現居然缺少了一些「自古以來就是中國領土」的地方，似乎又要掀起新一波杯葛浪潮。

中國大陸網民發現ESPN節目中國地圖沒有台灣和海南島。（虎撲籃球論壇擷圖）

一位大陸網民於「虎撲籃球論壇」（HUPU籃球）發帖指責：「 ESPN又再作死之前看到有jr說Rachel Nichols的報導，關於中國球迷被拍攝時捂臉。樓主在國外，所以去油管（ Youtube ）看視頻，下圖是視頻第一幀，這是ESPN的sports centre 節目，ESPN國內主持人介紹具體情況，請看地圖。」

大陸網民把ESPN節目擷圖公審。（虎撲籃球論壇擷圖）

該網民擷圖的節目影像中，中國地圖居然缺少了台灣，更連海南島都「被消失」。擷圖即時「辣著」廣大中國網民，紛紛崩潰留言：「 ESPN作死」、「連海南都沒了」、「台灣海南都沒了～感覺事情越鬧越大，也越來越難解決了」、「這個事需要頂上去讓大家關注一下，這可是公然傳播分裂」、「藏南海南都沒了」、「怎麼沒有台灣那一塊兒」、「這個已經足以抵制ESPN和迪士尼了」、「 ESPN這地圖牛阿」、「全面抵制ESPN刻不容緩」、「ESPN就是個笑話」、「直接微博舉報」、「還把中國地圖塗成黃色？」、「真的王八蛋」云云。

帖文曝光後，在台灣的批踢踢實業坊（PTT）上引發熱話，台灣網民興奮非常，紛紛「食花生」發表嘲諷留言：「誒誒誒，慢點慢點～這幾天笑到腹肌都快出來了」、「ESPN要出來道歉了嗎哈哈」、「到處出征耶」、「中國人盡量開副本，開好開滿」、「迪士尼跪的還不夠」、「狂開戰場，支那真要快爆了」、「中共恨不得在世界被孤立」、「最好搞到支那鎖國才有趣」、「全世界都是中國的嘛」、「全世界都在看小粉紅笑話」、「中國是打算抵制全世界了吧」、「完了，小熊維尼危險了」云云。

（PTT擷圖）

美國知名體育網站Deadspin早前報導，ESPN資深新聞導播在莫利事件後發內部通告予員工，要求莫利事件討論僅限於籃球相關問題，台前人員要避免任何涉及中港之間的政治討論。備忘錄更強調ESPN不鼓勵任何關於中國的政治討論。甚至有高層於網上監視節目主播有無違規。一直關心香港事態的美國佛州參議員Rick Scott因而狠批迪士尼旗下的ESPN向中國大陸「跪低」。現在因着中國地圖疑似出錯一事，ESPN同時得罪了美國人和中國人，認真黑仔也。

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