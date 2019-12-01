【iPhone變iPod Classic】大學生寫App還原經典iPod轉盤轉歌播放

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

iPod Classic第一代於2001年推出，Apple電子產品來講算是古董，但其以中央滾輪（Click Wheel）作輪盤轉動操作的設計卻無比經典。如果我話不久未來有得在你部iPhone上重新呈現iPod Classic並用來播放音樂，你會流下時代的眼淚嗎？

一位iOS App開發者正在編寫一款iPhone應用程式，其介面帶有懷舊的中央滾輪（Click Wheel），可以把智能手機變成iPod Classic。

紐約市庫珀聯合學院的設計系學生Elvin Hu（@elvin_not_11）自10月起開發此項目，早前於Twitter分享了應用程式的簡單示範片段。它實際上把iPhone變成全屏iPod Classic，還原此部Apple經典音樂播放器的中央滾動點擊輪，就連原機的觸覺反饋和點擊聲效也模擬回來。

前日上傳Twitter，Elvin Hu的iPod Classic App短片已3.4萬人讚好、6.6千人轉推和7.4千人留言討論，可見引起了很多關注。甚至連iPod之父Tony Fadell也覺得這App是「不俗的回歸」。

Elvin Hu開發此App，竟是為了他關於iPod發展的論文而設。他表示自小就是果迷。在家人買得起Apple產品前，小Elvin Hu已在金莎朱古力盒蓋上繪畫iPhone的UI佈局。Apple的產品包括Windows Vista和Zune HD等等對Elvin Hu影響深遠，啟發他立志成為一位職業設計師。不過Elvin Hu此款iPod Classic App畢竟屬於「二次創作」，未來能否於App Store上架取決於Apple的審批，係未知之數。因為舊iPod介面可能是Apple持有的專利。

更「神」之處，此App還收納了Apple舊的Cover Flow功能、3D圖形介面，讓iPhone用家滾動翻閱專輯和歌曲插圖以選擇曲目。Elvin Hu已將Cover Flow功能內置於中央滾輪上方部份，亦可於橫向模式下使用。

如果Apple因為專利問題禁上上架，Elvin Hu表示會視乎坊間迴響發布開源版。目前此App仍在開發，Elvin Hu目標是在12月底完工。

Dyson 產品如何達到國際標準？出廠前原來要過3關！
Dyson Pure Hot Cool 風扇空清機點解咁勁？直擊研發部睇佢點誕生
Google Maps 終加入 3D 建築圖層設定、一鍵還原乾淨地圖
Google Photos 新功能　圖片標記、手動人面辨識現身程式碼
Harry Potter隱形斗篷將面世？加拿大新物料讓人完美隱形
【Black Friday 減價 購物 優惠】遊戲、電子產品 超抵價網購推介
美國 Black Friday／Cyber Monday 2019 集運攻略、優惠全集
Pixel 4 減過千元！Google 手機 Black Friday 官方優惠好吸引
iPhone SE 2明年3月亮相？分析師指iPhone 12 Pro支援5G+6GB RAM
有雞先定有蛋先？6.1億年前化石露玄機　千古謎題終有答案！
小米Note 10 Pro評測： 同系拍攝比較　8P 鏡頭表現實測
Noble Audio新耳機M3、Tux 5及首款TWS FALCON　相繼登場趕過聖誕
Tesla Cybertruck防彈玻璃被鋼球打爛　創辦人Musk解畫：搞錯順序
小米Note 10 Pro、Redmi Note 8T　香港定價發售日公布
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。