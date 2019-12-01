【iPhone變iPod Classic】大學生寫App還原經典iPod轉盤轉歌播放

iPod Classic第一代於2001年推出，Apple電子產品來講算是古董，但其以中央滾輪（Click Wheel）作輪盤轉動操作的設計卻無比經典。如果我話不久未來有得在你部iPhone上重新呈現iPod Classic並用來播放音樂，你會流下時代的眼淚嗎？

一位iOS App開發者正在編寫一款iPhone應用程式，其介面帶有懷舊的中央滾輪（Click Wheel），可以把智能手機變成iPod Classic。

紐約市庫珀聯合學院的設計系學生Elvin Hu（@elvin_not_11）自10月起開發此項目，早前於Twitter分享了應用程式的簡單示範片段。它實際上把iPhone變成全屏iPod Classic，還原此部Apple經典音樂播放器的中央滾動點擊輪，就連原機的觸覺反饋和點擊聲效也模擬回來。

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019

前日上傳Twitter，Elvin Hu的iPod Classic App短片已3.4萬人讚好、6.6千人轉推和7.4千人留言討論，可見引起了很多關注。甚至連iPod之父Tony Fadell也覺得這App是「不俗的回歸」。

Elvin Hu開發此App，竟是為了他關於iPod發展的論文而設。他表示自小就是果迷。在家人買得起Apple產品前，小Elvin Hu已在金莎朱古力盒蓋上繪畫iPhone的UI佈局。Apple的產品包括Windows Vista和Zune HD等等對Elvin Hu影響深遠，啟發他立志成為一位職業設計師。不過Elvin Hu此款iPod Classic App畢竟屬於「二次創作」，未來能否於App Store上架取決於Apple的審批，係未知之數。因為舊iPod介面可能是Apple持有的專利。

更「神」之處，此App還收納了Apple舊的Cover Flow功能、3D圖形介面，讓iPhone用家滾動翻閱專輯和歌曲插圖以選擇曲目。Elvin Hu已將Cover Flow功能內置於中央滾輪上方部份，亦可於橫向模式下使用。

Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI... pic.twitter.com/29Nfil70I3 — Elvin (@elvin_not_11) November 9, 2019

如果Apple因為專利問題禁上上架，Elvin Hu表示會視乎坊間迴響發布開源版。目前此App仍在開發，Elvin Hu目標是在12月底完工。