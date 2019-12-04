Apple完成收購Intel手機modem業務　不依賴高通晶片可自主研發？

Intel在美國時間12月3日完成將其大部份手機流動調解器（modem）業務售予Apple的交易。據路透社報導，此筆於7月宣佈的交易價值10億美元 。Apple現已擁有Intel的手機modem技術，其裝置所需的重要流動功能組件便可自給自足，而不必求助於高通（Qualcomm）等第三方供應商。

晶片業龍頭之一Intel出售旗下智能手機調解器 modem開發業務予Apple。其餘應用於電腦、物聯網（IoT）電子產品和無人自動駕駛車輛的modem晶片開發業務則繼續為Intel所有。

Intel把是次出售流動電話modem的予Apple的交易稱為「損失數十億美元」的蝕本生意，並指稱其對手高通（Qualcomm）的反競爭專利手段迫使Intel退出手機modem業務市場。（Intel）

Intel於提交予美國第九巡迴上訴法院的文件中，把是次出售流動電話modem的予Apple的交易稱為「損失數十億美元」的蝕本生意，並指稱其對手高通（Qualcomm）的反競爭專利手段迫使Intel退出手機modem業務市場。Intel表示支持美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）就此繼續起訴高通。

我們投資了數十億美元，僱用了數千名員工，收購了兩間公司並開發了創新的世界一流產品，最終將之引入了Apple行業領先的iPhone，包括最新發布的iPhone11。但是話說盡了，Intel不能解決高通計劃造成的人為而無法克服的公平競爭壁壘，今年被迫退出市場。 Intel首席法律顧問Steven R. Rodgers

Intel有此證言全因FTC控告高通的反壟斷官司仍未結束。今年5月，美國聖何塞地區法院法官Lucy Koh在其長達233頁的判決書中裁定高通的專利許可做法令手機連接流動數據網絡的modem晶片市場「競爭激烈」，命令高通以合理價錢跟科技公司重新談判專利許可協議。高通上訴，原訴庭裁決得以暫緩，並排期於2020年1月開展上訴程序。

美國政府多個部門也敦促上訴庭暫緩FTC的裁決。五角大樓和能源部早於7月表示高通在5G技術方面是「值得信賴」的供應商。一旦高通停產，短期內不可能更換另一間公司發展5G。

Apple於4月底跟高通就專利許可費達成庭外和解，並跟對方簽署5G晶片供應協議。（網上圖片）

Intel是高通在手機modem晶片市場的主要競爭對手，也一直是Apple iPhone的晶片供應商。但Apple於4月底跟高通就專利許可費達成庭外和解，並跟對方簽署5G晶片供應協議。官司完結後不久，Intel表示將出售全部手機modem晶片業務。

不論如何，Apple將從是次同Intel的交易中獲得額外的技術和供應鏈。未來設計和製造流動裝置的部份關鍵組件時，不用再依賴第三方供應商的支援。第一代iPhone發布以來，Apple不斷轉用第三方晶片。在Apple的A系列晶片面世前，iPhone一直使用Samsung的CPU。甚至有傳言指Apple的電腦會逐步淘汰Intel CPU，改用Apple自家開發、以ARM為基礎的處理器。