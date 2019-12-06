教育局建議中小學購入 VHS錄影機﹑磁碟機　文物級設備鴨記都難搵

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對於 80﹑90 後來說，最初接觸和學習電腦的地方，應該大都是在中﹑小學，男生們可能更有電腦堂「偷雞」玩《LF2》的回憶。還記得學校電腦的經典硬件下，開網頁甚至開一個 Flash 程式都不似現在的迅速。隨科技發展，現在隨便買一部 mini PC 的性能都超過當時的電腦，教育局對於學校的電腦設備建議，竟然仍停留在十幾年前規格。

教育局「新建校舍設備清單」過時

早在上年已經有人發現教育局的「新建校舍設備清單」不合時宜，近年政府積極推動STEM（科學、科技、工程及數學）教育的同時，教育局對中﹑小學的設備建議仍停留在十幾年前，令學校的設備完全跟不上時代和教育目標。這個問題在上年曝光後，教育局表示這份清單已正在進行檢討。

使用過時的設備有可以有效推行 STEM 嗎？（Google 圖片）

意見接受　態度照舊

事過一年，部份網民對教育局如何改善「新建校舍設備清單」極具興趣，但沒想到再上教育局的網站，發現 2019/2020「新建校舍設備清單」竟沒有改變，仍建議中﹑小學購入一些古董級別的設計。

放大下圖看教育局「新建校舍設備清單」，這更似是博物館藏品清單：

VHS 錄影機﹑265 MB RAM 邊到買？

坦白講，中﹑小學的電腦的確不用達到頂級的水平，只要能流暢運作有關學科所需的軟件，以及基本文書使用即可。但「新建校舍設備清單」中，從小學音樂科所使用的設備看，電腦硬件居然是Pentium 4 CPU+256MB RAM+80GB HDD，先不說價錢的問題，現在買一條 4GB RAM 應該比 256MB 的更容易吧。

VHS 錄影機，現在學校仍會用這種古董級的設備嗎？（Google 圖片）

在鴨寮街才能找到的設備，家長應關注學校使用經費買入這些過時設備的行為（關祖明 攝）

完全用不着的設備？

根據教育局的建議，小學音樂堂用上的「經典」電腦更用上 1.44 MB Floppy Disk Drive，大家要了解的是，現在裝一部電腦很多時連光碟機都沒有，但教育局竟建議購入磁碟機......考慮到上課的需要，可能要向學生播放影片和音樂，但現在要找磁碟機和磁碟也有一定難度，這真的是有需要的嗎？就算十多年前用磁碟，但不會到現在仍未更新設備，這十年間仍使用磁碟教學吧。同時，清單亦建議買入 VHS format 的錄影機，可笑的是日本最後的 VHS 錄影機廠商「船井電機」也在 2016 年停產，校方到鴨寮街也難以找到這些設備。

教育局「新建校舍設備清單」（按此進入）

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