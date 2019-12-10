AirPods出新色？大陸Realme推出真無線耳機外形撞樣！這是巧合？

【向AirPods致敬？】Realme（真我）以平價智慧型手機作賣點，在印度﹑中國﹑台灣發展迅速，近日更預計會推出真無線藍牙耳機。沒想到，官方上載的耳機外形竟然和 AirPods 幾乎一樣，不過也有一個值得入手的原因，有更多顏色選擇。

Realme Buds Air

就在初代 AirPods 推出後一年，已經有不少果迷表示希望 Apple 會出其他顏色的版本。市埸上亦都多次傳出 AirPods 將會黑色版，不過到了 AirPods Pro 也依然只有最基本的白色。Realme 預計將在 12 月 17 日推出真無線藍牙耳機，而官方亦在網上公開耳機的資料。

Realme Buds Air 將在 17 日推出（官方圖片）

根據官方的資料和圖片，新的真無線藍牙耳機名為「Realme Buds Air」，耳機部分同樣採用留尾巴的耳塞式設計，甚至連喇叭位都和 AirPods 都接近一樣。再看充電盒，同樣以白色設計和尾巴垂直放入，亦使用綠色 LED 指示燈，唯獨 Pair 掣位改為前面。

三色版 AirPods？

Realme Buds Air 有一個比 AirPods 優勝的地方，就是提供三種顏色，分別是黑﹑黃﹑白。除了經典的白色和黑色外，在街上真的很少看到人使用黃色耳機（可能因為太多人用 AirPods）。白色的 Realme Buds Air 戴上耳後，真的能夠以假亂真，驟眼看上去比分別真假波鞋更難。

白色能夠以假亂真，難以分辨出是 AirPods 還是 Realme Buds Air（官方圖片）

耳機規格

目前知道配備 12mm 低音增強單元，以及支援藍牙 5.0 連接。在耳機背上採用和 AirPods 相若的的觸控功能，透過觸碰耳機表面呼叫 Google 助理或操控音樂播放。Realme Buds Air 估計會走 Realme 平價的路線，價格應比 AirPods 平，難道這有機會成為 AirPods 的平價選擇？

Realme Buds Air 官網（按此進入）