英國發明「神奇廁所」特製機關縮短如廁時間　可增工作效率？

打工仔女工作忙碌，有時「上廁所」是暫時脫離「地獄」的偷閒時間，但這「辦公室天堂」可能很快要消失了！英國最新發明了「神奇廁所」，聲稱可以透過令使用者感覺不舒服，縮短如廁時間並「提高工作效率」，被不少網民形容是「爛發明」。

這個廁所由英國初創公司StandardToilet發明，名稱同樣是「StandardToilet」。

「StandardToilet」外形與一般廁所相近，但其特別之處在於「13度仰角」傾斜設計。與傳統廁所相比，坐在傾斜馬桶時腳部需要出力，否則整個人會往下滑，亦因如此，如廁者待上5分鐘就會感到十分痛苦及腳痠，縮短如廁時間。

「StandardToilet」引述研究指，一般人花在工作場所廁所時間，比實際需要的時間多約25%，而廁所傾斜13度，可以減少超過25%使用時間。

「StandardToilet」表示，減少員工上洗手間時間，可大大提高生產力，又說廁所傾斜或令員工不方便，惟對人體無害，且改善坐姿有益健康，例如減少痔瘡問題，以及鍛煉骨盆肌肉等。

「StandardToilet」已獲英國廁所協會（BTA）支持，售價150英鎊至500英鎊（1540元至5134元港幣），目前已有地方議會及高速公路服務站感興趣。

如此嶄新設計的廁所，在網絡上引起熱論。有網民認為對肚瀉、腸胃病的人很不友善，亦有人批評是針對打工仔女，預示將看到有人跌倒地上求助的模樣。也有人認為該廁所實用，打算購置。

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