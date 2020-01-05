電影視覺特技達人整「底片蛋糕」贈妹自拍！超異色顏料食落乜味？

數碼生活
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藍色士多啤梨蛋糕食過未？未試過想唔想食？講緊一位日本影像達人同妹妹炮製的超神奇「底片蛋糕」。

影像藝術家Takahiro Shibata（Twitter@iine_piroshiki）算是一位電影特技同道具達人。由東京藝術大學研究所畢業他擅長製作逼真的黏土作品。同時，他又是一位通才非常擅長烹飪，一些奇特食品出人意表令人睇到O嘴。就像如下這款（點擊放大圖片細睇）：

好多要求都是由他的妹妹提出。奇就奇在此位鬼才推主總是交到貨，好像以下的「試食盛宴」（點擊放大圖片細睇）：

但今次這片蛋糕是神作中的神作。不講太多，自己看相（點擊放大圖片細睇）：

Takahiro Shibata反相色的「底片蛋糕」人氣大爆炸，成個Twitter都瘋傳這件彷彿來自異世界的異色蛋糕。咁食落味道如何先？（點擊放大圖片細睇）：

所謂一樣米養N樣人。都有網民完全錯重點，對推主妹妹感興趣多過件蛋糕（點擊放大圖片細睇）：

底片蛋糕在色彩反相的情況下才呈現出正常的紅色士多啤梨、棕色主體和白色奶油。所以全人類都好關心究竟點整，Takahiro Shibata到底如何調校出反相色（點擊放大圖片細睇）：

即睇iPhone「經典顏色反轉」設定最強教學！（點擊放大圖片細睇）：

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可惜的是，iPhone啟用顏色反轉模式下，截圖或拍照實際上仍是正常顏色，反相色只能顯示不能留底。解除顏色反轉模式後，截圖或拍照呈現回正常顏色（點擊放大圖片細睇）：

Takahiro Shibata：官網網店

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