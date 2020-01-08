NASA發現首個太陽系外「可居住星球」環境似足地球　有咩特點？

人類移居外太空將會實現了？美國太空總署（NASA）於周一（6日）舉行的美國天文學會會議中指出，找到一個環境類似地球、大小與地球差不多的「潛在可居住星球」，距離地球大約100光年，命名為TOI 700 d。

該行星圍繞着劍魚座紅矮星TOI 700運轉，故命名為TOI 700 d。NASA指其位置在宜居區域上，環境可支持液態水存在。

（NASA）

惟TOI 700 d和地球最大差異，就是它處於「潮汐鎖定」狀況，即一面始終面對恆星，一面則始終背對恆星，意味其中一面保持白天，一邊保持黑夜，其雲層形成和風型亦可能與地球截然不同。

雖然如此，這發現已令天文學家相當興奮，因為TOI 700 d是少數幾個目前在太陽系外發現、和地球差不多大小的「潛在可居住行星」，更是NASA「凌日系外行星巡天衛星（TESS）任務所發現的第一個。

其實現時地球全球暖化、空氣污染，近日中國武漢又有不明原因肺炎疫症，人類移居外太空或許是新出路？

知多些：恆星TOI 700特點

恆星TOI 700的質量和大小，只有太陽的40%，表面溫度也只有一半，有3顆行星繞着它公轉，TOI 700 d就是最外圍的一顆，每37個地球日完成一次公轉，而它從TOI 700接收到的能量，約為地球從太陽接收的86%左右。

恆星TOI 700的質量和大小，只有太陽的40%，表面溫度也只有一半。（NASA）

天文學家起初認為TOI 700溫度太高，TOI 700 d會太熱無法維持生命，但研究人員之後修正恆星參數，且一直沒觀察到恆星產生耀斑，故認為位於宜居區域的TOI 700 d，可能適合人類居住。

資料來源：NASA