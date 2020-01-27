智能手機新革命　OPPO與美國芯片廠合作　加強螢幕高刷新率效果

一件非常有趣的事兒，今年剛剛過去的CES2020似乎成了高端電視的馳馬場，8K、OLED、QLED、MiniLED這些關鍵詞並不會讓人感覺陌生，頂級畫質是這些產品的必備形容詞。但這些似乎離普通消費者的距離還很遠，畢竟動輒幾萬、幾十萬的售價有點嚇人。 為何廠商們還會不遺餘力的去做這些高端產品，原因也很簡單：這是電視行業的未來，是未來消費者的需求。

同樣，代替了電視部分影音娛樂功能的智能手機也需要這樣一個未來，而且這個未來將於今年到來。

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01/ 從高刷新率說起 徒增功耗的臨界點逐漸後移

對於顯示器而言，電競屏是非常吸引遊戲玩家的一個詞彙，因為這三個字往往意味着顯示器擁有更高的刷新率。高刷新率屏幕帶來的好處在這裏也無須多言，常見的144Hz屏幕不管是光標的移動還是菜單動畫運行，相比於普通的60Hz屏幕有着顯而易見的順滑感。

（中關村在線授權使用）

既然這項技術這麼好，為何在智能手機上還未實現普及呢？搬運網上一個流行詞來說，就是徒增功耗。

通俗的說，本來處理器只需要每秒渲染60幀畫面，更高刷新率的屏幕需要處理器渲染更多的幀數。在處理器性能和電池續航有限的情況下，選擇高刷新率帶來的更高性能和電量的消耗顯然不是明智之舉。

而且，大尺寸的電腦顯示器可以讓我們看到更多細微之處的動畫顯示，所以高刷新率帶來的順滑感會更加明顯。但手機屏幕尺寸小，我們關注到的大多為整屏動畫，高刷新率實際帶來的體驗並不是非常明顯。

所以在不考慮適配的情況下，高刷新率對於手機而言只能算是錦上添花。在沒有更多理由支撐的情況下，高刷新率的確只是徒增功耗而已。此前的市場狀況也印證了這點，除了幾款主打遊戲的手機外，其它廠商將目光更多放在了全面屏方案上。

但從去年開始，高刷新率屏幕的契機來了。這個契機可以從兩方面來說，一是技術發展，二是消費者需求。前者為手機高刷新率提供了性能和續航條件，用戶體驗高刷新率的代價逐漸降低；後者推動了手機廠商去尋找更多的產品賣點，進而加速了高刷新率的應用適配，也就是通常廠商宣傳的生態建設。

我們可以看到，2019年很多手機廠商都選擇了高刷新率屏幕，我們也可以看到他們在努力將高刷新率的價值發揮到最高，比如90Hz的OPPO Reno Ace聯合《和平精英》、《QQ飛車》、《王牌戰士》、《穿越火線》、《堡壘前線》、《量子特攻》等知名手遊從內容端開啟高刷新率內容生態。

不過話說回來，實際上2019年智能手機的高刷新率狀態仍然比較初級，原因在於我們享受到的高刷新率生態大多建設都不夠完善，比如過渡動畫沒有得到充分的適配，日常使用的高幀率效果並不明顯；觀看視頻時我們依然沒有體驗到高刷新率屏幕帶來的優勢，因為智能手機還不能實現像高端電視一樣的插幀技術；此外遊戲適配的不充分性也降低了高刷新率存在的必要價值。

而之所以說「未來將於今年到來」，是因為高刷新率屏幕將要在今年有質的體驗升級。

2020年，旗艦手機屏幕競爭全面升維的過程中，高刷新率是其中關鍵的一項指標，配合着包括分辨率、色準、動態範圍等基礎顯示質素的大幅度提升，手機屏幕顯示將提升至一個新的高度。

02/ 一項合作拉開革命序幕 高刷新率迎來純意義時代

隨着5G的來臨，手機廠商們似乎已經意識到了高刷新率的必要性，所以我們可以看到，這些廠商要麼已經推出了高刷手機，要麼高刷的產品正在路上，高刷新率屬性對於我們而言已經不是什麼新奇事。直到一項合作引發了我們的注意：OPPO與Pixelworks達成合作，要重新定義手機屏幕畫質。

（Pixelworks官網擷圖）

Pixelworks是誰？它是一家美國頂級圖像顯示芯片廠商，產品覆蓋投影儀、電視機、顯示器等等，其圖像處理芯片廣泛用於三星、Sony、Dell、LG等國際知名品牌的電視、投影儀、顯示器等設備。

除此之外，Pixelworks也曾推出用於流動設備的圖像處理方案，其推出的獨立圖像處理芯片已經於部分遊戲手機中出現並經過了市場的檢驗：通過運動預估算法，給顯示的畫面插幀，從而可以消除抖動和運動模糊。也就是說，如果一部電影的幀率是24幀，或者一款遊戲的最高幀率為60fps，通過Pixelworks的方案可以實現90fps的幀率顯示甚至更高。

▼▼▼點圖放大看24Hz（左）和60Hz（右）畫面效果對比▼▼▼

所以OPPO的意圖也顯而易見：高幀率的第三方生態建設不完善？沒關係，我們通過技術手段解決這個問題！

據報道，OPPO與Pixelworks簽署一項多年期合作協議，前者將採用後者最新的視覺處理器和軟件解決方案用於智能手機的高端顯示系統。而OPPO此次合作的目的就在於利用Pixelworks的關鍵技術改善運動圖像畫質、色彩和智能手機顯示屏的清晰度，推動高刷新率顯示屏的發展。

更加讓人興奮的是，OPPO與Pixelworks合作的最新成果將應用在2020年上半年發佈的機型上。而此前OPPO已經宣布，搭載高通Snapdragon 865芯片的Find X2將於今年Q1發佈。作為OPPO隱忍已久的高端旗艦產品，沒點殺手級應用都很難讓人相信。我們可以大膽推測，OPPO Find X2將搭載一塊高刷新率屏幕並且匹配了Pixelworks的圖像處理方案。

也就是說，OPPO Find X2或將開啟高刷新率屏幕的純意義時代，從技術層面解決了第三方資源生態不夠完善的問題。它可以實現的功能或許就像文初提到的高端電視一樣，即便在第三方資源質量一般的情況下，也能輸出優質的影音遊戲體驗。

03/ 刷新率只是其中之一 沉浸式體驗需兼顧全生態發展

音頻HiFi，追求的是高保真音質，旨在追求聆聽的臨場感，讓聆聽者感受不到設備存在的設備就是好設備。這個比方放在這裏也許並不恰當，但實際上顯示技術的追求方向也是如此：讓觀看者擁有更加深度的沉浸感，這份沉浸感可以來自屏幕顯示自然畫面時對色彩精準的還原，也可以來自虛擬世界五彩斑斕的色彩呈現。

（Pixelworks圖片）

我們查閲了Pixelworks的相關資料，發現其追求的正是如此。Pixelworks的視頻處理方案不僅可以帶來上述的高刷新率支持，還可以讓圖像實現更加優質的色彩表現——高動態範圍讓用戶體驗接近真實的畫面；自適應顯示保證任意場景舒適的觀看體驗；更豐富，更鮮豔，更精緻的色彩；色彩鋭度高和高質量縮放。感興趣的朋友可以去Pixelworks官網查詢，這裏不多贅述。

但是，以為只有這些就可以實現優質的沉浸式體驗？其實還是不夠的——

首先，想要讓以上技術有發揮的空間，設備需要有一塊足夠優秀的屏幕。不過這點無需擔心，OPPO作為銷量大廠，有能力從上游供應商拿到優質的屏幕硬件，而Find系列作為OPPO的排頭兵，堆最好的料肯定是無需質疑的。

其次，想要發揮更好的沉浸式效果，需要從系統底層對設備進行深度優化。實際上OPPO在此前的ColorOS 7上已經兼顧了這點，Reno3 Pro就採用了適用高幀率的Quantum全新量子動畫引擎，使用貝塞爾曲線差值器來描述元素的緩動起始運動，符合物理直覺的速度與慣性感，讓動畫效果更加細膩。

最後，就是內容資源。雖然上文提到OPPO可以通過技術來解決第三方資源幀率不高的問題，但顯而易見的是：播放原生120幀的電影效果肯定要好於原本24幀通過技術插幀插到120幀的效果，即便高端電視也是如此。

寫在最後

智能手機進入存量時代，這已經是不可否認的事實，曾經隨隨便便的一個品牌就可以紮根市場的情況已經不復存在。因為存量時代本來就是生態的比拼，誰有更完整的生態建設，誰能在自家的生態中融入更多消費者需求的洞察，誰才能獲得新時代競爭的勝利。

OPPO作為全球知名的手機品牌，不管是走在前列的超級快充技術，還是對屏下攝像頭技術的率先開發，以及軟件生態系統的全方位建設優化等等，都指向了其不容小覷的戰略前瞻和技術研發能力。

如今OPPO再次着手屏幕顯示，其目的不僅在於單方面提升屏幕顯示素質，而是整體視覺效果的全面提升。這無疑再一次讓OPPO處在了新時代競爭的領跑地位，同時也將讓消費者體驗到屏幕顯示效果提升帶來的真正紅利。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】