華為手環從薯仔測出心跳！？真相： Apple Watch 都可以…

【華為手環 薯仔測心率】心率監測在現在的智能手錶／手環市場已經算是相當常見的功能之一，然而始終並非醫療級數的測量工具，其數值未必一定準確，更常常惹來用家質疑。

日前就有一段影片上載到 YouTube，片中可以見到一枚華為的智能手環被縛在一馬鈴薯上測量心跳，但在理應沒有心跳的馬鈴薯上卻測出了心率數值：

短片在網上流傳並迅即引來迴響，有不少聲音都質疑是華為手環為了冒充自己有心率監測功能而有偽造數據之嫌，更有人戲稱「薯仔真的有生命」：

但真相又是如何？真的是華為偽造了手環上的心率監測功能嗎？其實並不是。早在一年前，同類型的案例已經在網上流傳過，不過當時的測試對象就換成了小米手環與一卷廁紙，而我們當時甚至親自測試過，以出名更為準確的 Apple Watch 測試，一樣可以在死物上讀到「心跳」。

Apple Watch、小米手環先後測出死物有「心跳」！？

其實會在死物上測出心跳，與心率監測功能的操作原理有莫大關係，這一類型心率監測採用的是反射式原理，燈光會先由感應器方面發出並打在測量物的表面，在接收到燈光的反射訊號之後會由手環系統自行計算一個「規律」，而此「規律」會被轉化成我們可以理解到的數字；故即使反射到的是死物，光訊號依然可被接收及計算，故「心跳」數字亦會顯示。

有專家就曾在微博上進行解畫（圖 微博）

換言之，可以在馬鈴薯上測出心跳，基本上就與手環的品牌、產地沒有太大關係，大家也莫要太過落於陰謀論，在分享前記得 Fact check 一下啦！

資料來源：YouTube、Facebook