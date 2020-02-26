【財政預算案2020】派錢一萬買咩好？遊戲、電子各式消費套餐推介

【派錢一萬 買遊戲 / 電子產品】財政司司長陳茂波今日（2 月 26 日）公布 2020 年度的財政預算案，今次的預算案都可算是近年來「含糖量」最高的一個，眾多措施之中，最多人受惠的當然要數「人人派一萬」。雖然這一萬元會是如何派、何時派仍然要待立法會撥款過後才可以落實，但現在想必有不少市民已經在考慮如何使用這筆意外之財，以下我們就按＄10,000 預算為大家設想了不同的套餐供大家參考。

商務辦公升級套餐

原來脫離了辦公室之後，缺乏流動辦公方案讓人十分頭痛（圖 ShutterStock）

最近武漢肺炎肆虐，香港突然掀起一股 Work From Home 熱潮，而不少打工仔要在家工作，卻發覺原來脫離了辦公室之後，缺乏流動辦公方案讓人十分頭痛。不過有了這＄10,000，要全面升級絕對不是難事，至少已經夠預算購入：

1. 文書用筆電（＄3000～4000）

2. 智能平板（＄5000～6000）

3. 正版 Office365 軟件（＄540 一年）

文書用筆電選擇其實不少，配置方面以大芒為主、處理器規格一般就夠，＄3000～4000 各大品牌都有交易：

平板方面其實值得投資更多，主要因為其流動性，以及用途也比筆電為佳，而市場上的頂級選擇，則為＄6000 左右，例如：

另外建議購買的 Office365，可以一個帳號用於不同裝置，跨裝置體驗的確是市面上最佳的，不過就要以訂閱制購買，一年約＄540／780（＄780 是家庭版，最多支援 6 人使用）；當然，如果想要省下這筆，Google Drive 絕對是可以考慮的另一選擇。

好學不倦閱讀套餐

中小學、幼稚園目前仍然因肺炎而在停課當中，不過教育界就鼓吹「停課不停學」，這個時侯培養閱讀習慣就最好不過。而為了環保、儲存空間著想，筆者就建議可以動用今次派發的＄10,000 購入電子紙閱讀器及正版電子書。

市面上這類型機器的品牌選擇不多，基本上就是 Amazon Kindle 以及 Rakuten Kobo 最為「大路」：

玩樂至上遊戲套餐

講完較「實用」的消費，是時侯講一點在不少人眼中「不切實際」的花費套餐選擇 － 買遊戲機如何？

＄10,000 用在遊戲機玩樂上其實算是十分奢侈，購買任天堂 Switch + PS4 Pro 連 PSVR 套裝之後，仍然有整整＄2,000 買遊戲，當然，如果有耐性的，甚至可以留起金錢，等到年尾入手 PS5，應該同樣不會超出＄10,000 預算。

5G 手機升級套餐

財政司司長陳茂波在預算案中講明今年會在港推動智能城市以及 5G 發展，其實今年度的電訊市場也會邁入 5G，下半年 5G 手機將會陸續出世，＄10,000 作為預算的話，應該剛好可以買到一部 5G 機吧？

抗炎防疫用品套餐

以上幾個套餐，都集中在提升生活質素方面，不過知道香港市民有不少人活在疫症之下缺乏安全感，有＄10,000 的話其實也可以考慮撥一部份購買防疫用品，以下也才用了約＄5000，已經考慮了四人家庭的防疫用品份量。