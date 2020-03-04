【肺炎口罩】萬寧賣理的口罩用App拎籌　超簡易教學　做錯隨時DQ

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）肆虐下，尋找口罩成為一大難題。萬寧就與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，推出網上派籌出售幼童口罩，並於周四（3月5日）分3時段進行。以下整理如何用「The Gulu」取籌買萬寧口罩。

(The Gulu)

萬寧聯同「THE GULU」推出的網上派籌，會分3個時段進行，分別是周四早上9時30分、早上9時45分和早上10時，屆時將出售理的外科手術口罩（12 X 7CM）30片獨立包裝（適用於幼童），每盒65元（30個）。

萬寧「THE GULU」取籌教學：

+7
+6
+5

萬寧表示，每店各只有600籌（國際金融中心及上水廣場分店各只有500籌），每位顧客最多只限領取一個籌，派完即止。

四大注意點免DQ

萬寧指出，成功領籌代表已預留貨品，須於即日晚上8時前到領籌時所選分店購買貨品，逾時無效；籌號只適用於籌號指定分店，不能轉換取貨分店；購買前須出示「THE GULU」App籌號掃描確認，截圖或其他形式一律無效切勿向其他人洩漏籌號及籌號上的QR碼，如因此被盜取籌號，令籌號失效，「THE GULU」及萬寧恕不負責。

萬寧「THE GULU」派籌詳情：

售價：65元／盒（30個）

日期： 3月5日（星期四）

派籌時間： 3月5日早上9時30分／9時45分／10時

取貨店舖：15間指定萬寧分店（按此

取貨時間：2020年3月5日晚上8時前

（資料圖片）

日本城、SASA莎莎、荃灣友信日韓藥粧等店亦推App派籌

日本城近日推出了「JFun」App口罩攞籌服務，讓市民毋須排隊下先攞籌，再到店取貨；SASA莎莎、荃灣友信日韓藥粧等店則與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，在App內推出購買口罩派籌功能，方便市民。

↓↓↓ 「JFun」App口罩攞籌教學 ↓↓↓

+5
+4
+3

↓↓↓ SASA莎莎示範如何用App取籌 ↓↓↓

+6
+5
+4

↓↓↓ 荃灣友信日韓藥粧示範 ↓↓↓

更多詳情可看：

【肺炎口罩】日本城App攞籌買口罩超簡易教學　增成功機會

【肺炎口罩】日本城、Sasa、荃灣小店推手機App派籌免排隊

兩個設定　增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會

雖然SASA莎莎等商舖都推出了用App派籌，但不時都會在Facebook以快閃形式公布，當看到通知時，可能已經太遲了。正所謂「快人一步理想達到」，其實只要簡單修改兩個設定，就可以最快最新收到消息，增加購買口罩成功機會！

更改設定方法如下：

更多詳情可看：【武漢肺炎買口罩】 兩個設定　增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會

肺炎買口罩(3月5日)Youduud賣5萬口罩用App登記　SASA賣滴露濕巾
【新冠肺炎】愛心共享　民間製「抗疫資源分配平台」盼港人互助
【新冠肺炎】NASA揭中國空氣污染大幅下降　勁過金融風暴時期？
【武漢肺炎】香港寬頻宣布豁免一個月月費 留意申請日期、有限額
【新冠肺炎】港府終公布近6000大廈家居檢疫名單　即Check有無份
【武漢肺炎】消毒品用錯慘過無用！網購要看清成份 18款有效推介
【肺炎口罩】可重用HK MASK全民DIY　教你點下載圖紙及製作
【武漢肺炎】湖北省新增數竟少過武漢？官媒紛解畫　教你查實時數
【武漢肺炎】返工小心中招！互動地圖即check邊間商場商廈高危
【武漢肺炎】防疫緊記清潔手機iPhone！即學清潔方法唔怕洗壞部機
【自製口罩防肺炎】醫院、消委會認證！網購買料每個只需$0.6
新冠肺炎．大數據揭武漢人封城前離開路線遍布全球　哪地方最多？
【武漢肺炎合集】疫情擴散　一文看清肺炎病徵、最強及平靚正口罩
【武漢肺炎】Face ID戴口罩都開到機！3招設定iPhone解鎖教學
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。