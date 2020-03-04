【肺炎口罩】萬寧賣理的口罩用App拎籌　超簡易教學　做錯隨時DQ

武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）肆虐下，尋找口罩成為一大難題。萬寧就與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，推出網上派籌出售幼童口罩，並於周四（3月5日）分3時段進行。以下整理如何用「The Gulu」取籌買萬寧口罩。

(The Gulu)

萬寧聯同「THE GULU」推出的網上派籌，會分3個時段進行，分別是周四早上9時30分、早上9時45分和早上10時，屆時將出售理的外科手術口罩（12 X 7CM）30片獨立包裝（適用於幼童），每盒65元（30個）。

萬寧「THE GULU」取籌教學：

+ 7 + 6 + 5

萬寧表示，每店各只有600籌（國際金融中心及上水廣場分店各只有500籌），每位顧客最多只限領取一個籌，派完即止。

四大注意點免DQ

萬寧指出，成功領籌代表已預留貨品，須於即日晚上8時前到領籌時所選分店購買貨品，逾時無效；籌號只適用於籌號指定分店，不能轉換取貨分店；購買前須出示「THE GULU」App籌號掃描確認，截圖或其他形式一律無效；切勿向其他人洩漏籌號及籌號上的QR碼，如因此被盜取籌號，令籌號失效，「THE GULU」及萬寧恕不負責。

萬寧「THE GULU」派籌詳情：

售價：65元／盒（30個）

日期： 3月5日（星期四）

派籌時間： 3月5日早上9時30分／9時45分／10時

取貨店舖：15間指定萬寧分店（按此）

取貨時間：2020年3月5日晚上8時前

（資料圖片）

日本城、SASA莎莎、荃灣友信日韓藥粧等店亦推App派籌

日本城近日推出了「JFun」App口罩攞籌服務，讓市民毋須排隊下先攞籌，再到店取貨；SASA莎莎、荃灣友信日韓藥粧等店則與本地飲食手機派籌App「The Gulu」合作，在App內推出購買口罩派籌功能，方便市民。

↓↓↓ 「JFun」App口罩攞籌教學 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

↓↓↓ SASA莎莎示範如何用App取籌 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

↓↓↓ 荃灣友信日韓藥粧示範 ↓↓↓

更多詳情可看：

【肺炎口罩】日本城App攞籌買口罩超簡易教學 增成功機會

【肺炎口罩】日本城、Sasa、荃灣小店推手機App派籌免排隊

兩個設定 增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會

雖然SASA莎莎等商舖都推出了用App派籌，但不時都會在Facebook以快閃形式公布，當看到通知時，可能已經太遲了。正所謂「快人一步理想達到」，其實只要簡單修改兩個設定，就可以最快最新收到消息，增加購買口罩成功機會！

更改設定方法如下：

更多詳情可看：【武漢肺炎買口罩】 兩個設定 增Sasa卓悅日本城成功買口罩機會