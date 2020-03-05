港版Samsung Galaxy Z Flip上手玩！摺芒王機身細細自拍夠好玩

【Samsung Galaxy Z Flip上手玩】今日（3月6日）港版「摺芒王」Samsung Galaxy Z Flip正式推出！話題性十足的「摺芒」，比起上代 Fold 更輕巧的機身，望落非常有趣！立刻開箱試玩，究竟值得入手嗎？

Samsung Galaxy Z Flip港版如其他國家版本一樣，有紫色及黑色機身選擇，紫色配以鏡面的機身，有點以往Galaxy S系列高貴的感覺；而黑色機身則比較合適男性或商務較低調的用家。機身摺起來後size就如手掌心般大，都算幾「的式」就手。

呀脆就最鍾意其摺芒於自拍時操作更方便就手（林勇攝）

輕便摺疊手感

打開手機摺芒，便可以看到的21.9:9比例、6.7吋的修長屏幕，與S20 Ultra的屏幕差不多大。雖然打開摺芒後，仍隱約可看到屏幕中間的「摺痕」，但大家正面操作或睇片時，都不會太覺眼。今次比上代Fold更要讚的地方，因其全新設計的機械式校位（隱藏式轉軸、雙重凸輪機械裝置），令手機任何角度摺疊使用，而且摺疊時會自動分為上下2個4吋屏幕，無論自拍、睇片或上網，都可以當上邊為屏幕，下邊為操作面板，都算幾實用；亦可以打開多重懸浮視窗（Multi-Window Tray），拖放不同應用程式，如上半部分的視窗瀏覽網頁，下半屏幕則開另一網頁網購。另外自拍Selfie時，可以摺起屏幕將手機放在枱面（毋須用任何腳架），然後打開手掌做「5」的手勢便可以自動按下快門拍攝，超級方便。

或許有些人會關心，究竟單手能否打開手機呢？記者就不斷用單手測試打開手機，發現初時因為中央的「機械式」校位比較實淨，單手打開一半後都需要「fing」一下才可以完全打開屏幕。但大約打開百多次之後，明顯校位已「熱身」充足，校位「鬆了一點」後單手都可以簡易打開。

自拍時上屏可自由扭動角度取景，下屏操作快門及變焦等（林勇攝）

機能及試拍

拍攝質素亦算不錯，雖然沒有配備如S20 Ultra的100倍變焦，但前鏡仍有「超廣角」（F2.2）及「一般廣角」(F1.8)的1200萬像素相機鏡頭（可拍攝淺景深相片）；自拍seflie鏡頭則是1000萬像素（F2.4）。

↓↓↓↓試拍相片（點下圖放大）↓↓↓↓

機能方面，雖然未到S20系列般配備最頂級的規格，但仍使用Qualcomm Snapdragon 855+處理器、8GB Ram及256GB Rom，都算是近年高規格配備的手機。只可惜S20全線都已經配備了5G網絡，但港版Z Flip只對應4G網絡，以及只有單sim及不能插micro SD卡，就有點可惜。不過，比起上代較「親民」的售價（$11,998），對於想嘗新的用家而言，亦算是不錯的選擇。

↓↓↓↓機身細節（點下圖放大）↓↓↓↓