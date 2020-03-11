iOS 14或增「列表視圖」模式轉移功能　可於清單瀏覽不同Apps

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【Apple iOS 14 傳聞】早前曾報道Apple在iOS 14中支援Apple Watch加入血氧探測功能、Fitness健身及更多Apple Pencil支援功能、iPad更全面支援滑鼠操控。外媒又從代碳發現Apple正為iOS 14中的iOS主頁開發新介面，讓用家在「列表視圖」中查看其所有App icon。

目前，iPhone用家只能通過iOS App在主頁的icon或搜索來查看各應用程式。外媒9to5Mac從iOS 14代碼發現，新iOS的頁面將具有所有App icon的列表，讓用家可以能夠輕鬆一次過查看所有已安裝的應用程式。

外國科技網站解拆iOS 14開發版本發現「Seymour」、「PencilKit」等新功能。重溫早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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iOS 14的「列表視圖」將提供幾個不同的排序選項和其他詳細信息。例如，用家可以過濾應用程式，方便看到當刻有未讀通知的App。「列表視圖」亦可以過濾出最近使用過的App，從而令用家了解最常用和最不常用的App，及早刪除慳位。此外，「列表視圖」提供Siri支援的智能建議，根據日常時間表和位置，推介用家可能用到、正在搜索的App，例如在用家到達健身室時打開「音樂」App。

資料來源：9to5Mac

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