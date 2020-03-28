Apple 出波鞋？二手「蘋果波鞋」高價拍賣成交！到底有何吸引力？

在教主 Steve Jobs 的帶領下，Apple 成功在用家心中建立起一個極正面的形象，任可產品經由 Apple 推出，總能吸引到粉絲支持（當然那些產品也是高質素的），如AirPods 的成功。但原來除了電子產品，Apple 曾「推出」過有著公司 logo 的波鞋，近日更在拍賣會上高價成交。

Apple x Adidas 波鞋

在 90 年代，Apple 曾與 Adidas 合作，推出 Apple 波鞋，而且用上經典的彩虹 Apple logo，鞋側也明顯地印有「Apple」的字眼。不過，這一對波鞋並非公開出售你產品，而是專為 Apple 員工設計和著用的產品。近日，在 Heritage Auctions 公司的拍賣會上，一對 9 號半的二手 Apple 波鞋成為拍賣商品，就算鞋面出現磨損，以及泛黃，但經過 20 次競價，最後竟以 9,687 美元（約 $75088）成交。

Apple 波鞋（Heritage Auctions 圖片）

稱沒有被著過的 Apple 波鞋鞋辦，底價 15,000 美元，但沒有人競投（Heritage Auctions 圖片）

二手反而更吸引？

Heritage Auctions 拍賣會其實就是早前拍賣 Sony 和 Nintendo 夢幻主機的公司，而且這一對波鞋也並非他們第一次拍賣的 Apple 波鞋。在 2017 年，他們以 15,000 美元拍賣一對全新的 Apple 波鞋，但當時完全沒有出價，到現時也在拍賣公司網站上顯示「未成交」。今次的二手 Apple 波鞋，起 bid 價較低的情況下，就成功吸引到 Apple 粉絲競投。

相當圖輯：Heritage Auctions 拍賣會天價拍賣夢幻主機「Nintendo PlayStation」

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傳聞中，將在 2021 年推出的Apple x New Balance 992「Think Different」（Instagram @ovrnundr.io）

Apple x New Balance 更吸引？

教主在每次發布會中，都以差不多的形象視人，特別是腳下經常都是一對灰色 New Balance 992 波鞋。雖然 Apple 波鞋是和 Adidas 合作製造，但仍無阻 Apple 粉絲爭相把它放到自己的 Apple 收藏之中，如果 Apple x New Balance 992「Think Different」的傳聞是真，應該又會捲起搶購潮。

資料來源：GIZMODO