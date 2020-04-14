自動消毒衣物兼除塵除味！Samsung AirDresser多功能智能衣櫃實試

雖然近期大家都乖乖Stay at Home，但難免要返工或因事必要外出，回到家中為免將外面的細菌病毒帶回家，消毒雙手、沖涼當然就一定要做，其實就連衣物都要好好消毒才安全。最近Samsung於香港推出智能衣櫃AirDresser，標榜多合一多功能，不單可以清毒、除塵除味，又可以乾衣同祛皺。究竟實用時又如何？立刻試用。

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其實早一兩年前在美國CES（消費電子展）已經推出過這類產品，而且不單止Samsung，就連LG等其他電器大廠都有在CES上展出，不過今次Samsung則首次將最新版本帶來香港。今次Samsung AirDresser智能衣櫃，它將衣物潔淨及護理概念合一，利用新科技為衣物進行全方位護理。最重要是可即時為衣服殺菌、除臭、除塵、乾衣、祛皺，而官方更指能徹底殺菌99.9%。

Samsung AirDresser智能衣櫃終於到港，即試實用情況（林勇攝）

這台智能衣櫃AirDresser可以為衣服進行消毒除菌，同時簡單地家中進行專業衣物護理程序。首先它內置JetSteam高效蒸氣消毒功能，由機身下方噴出蒸氣，有效消滅依附於衣物內外99.999%細菌及病毒（包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、流感及冠狀病毒）），亦都有效去除高達99%塵蟎，和徹底去除打邊爐、食煙或汗味。另外，它利用Jet Air功能，利用強勁噴射氣流透過特殊設計的Air Hangers衣架，由內到外徹底吹散並清除衣物上的灰塵及氣味。其他市面上的智能衣櫃，利用震動方式來將衣物上的灰塵震走，但有機會積於內籠底部難以清潔，而這台AirDresser利用風力循環抽吹，將灰座阻隔室過濾器上，以及UV LED消毒流通的氣流，去除機身內部的灰塵及氣味及內部深層淨化。另外擁有乾衣功能，可以將衣物低溫烘乾，不會因為熱風乾衣造成衣物纖維或布料耗損，可延長衣物穿著壽命。

實際上使又如何呢？衣櫃內有3個掛衣位，亦可以使用一開3的掛勾來增加掛衣容量，不過官方就建議同一時間處理最多7件衣物。掛完衣埋，便可以於鏡面機身或手機上可以簡易設定不同的處理衣物程式，一般快速清毒處理衣物大約20分鐘。啟動快速處理程序後，便會開始運作消毒、除塵及除味，過程中難得噪音不大，比起其他利用震動式除塵的智能衣櫃更為安靜。可以在手機上安裝特定app「SmartThings」來監控或操作程序，就算在家中或街外都可以對過程一目了然，都算十分方便。

一般西裝衣物，利用快速處理當然沒有問題，如果是一些特殊物料又如何？系統設有「柔和衣物護理模式」及「特殊衣物護理模式」，可處理需要特別呵護的衣物，不過相對時間就要長一些。

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整體而言，這台AirDresser智能衣櫃對於一般人需要消毒、乾衣等處理衣物上，十分方便。而機身的鏡面設計，亦可以當作連身鏡擺放在一般衣櫃旁邊，亦可當作裝修擺設。功能齊備，但售價還算有點貴（售價：港幣16990元），一般人未必會接受得到。但與同類型智能衣櫃功能對比下，其實售價都算合理（其他品牌都要賣過萬元），想在家居設置智能衣櫃的準用家，或許值得考慮。

當作連身鏡亦不錯（林勇攝）