iPhone 32款Apps被揭免費下載卻自動扣錢　教你幾步取消訂閱

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【iPhone App自動扣錢】外國資訊安全機構Sophos最新報告指出，Apple（蘋果）App Store有逾30款「Fleeceware」Apps，以免費試用作招徠卻自動收費，涉款數以千萬元計。Apple用家可查看曾否安裝這些Apps。

（資料圖片）

「Fleeceware」Apps利用「免費試用」方式上架，但試用期結束後若用戶未有按特定方式取消訂閱，便會自動扣取費用。Sophos指出，有些「Fleeceware」Apps會在用戶首次啟動時，顯示「免費試用」通知並提示用戶提供付款方式資料，而App內有用功能，須訂閱後才能使用，一些人或未有詳細閱讀內容便訂閱。

Sophos最新報告發現，App Store亦有32款App屬於「Fleeceware」，以較受歡迎的應用工具為主，如星座、算命、自拍濾鏡、圖像編輯、可定位家人GPS追蹤及QRCode掃描器等，總計在美國已有350萬人次下載。

↓↓↓ 32個「Fleeceware」Apps名單如下 ↓↓↓

+28
+27
+26

資料來源：Sophos

iPhone手動取消訂閱方法

為免招致損失，用戶應定期檢查下載的Apps哪些是付費訂閱，哪些已超過試用期限且不會再用。另外提提大家，即使已卸載App，但未必等於成功取消訂閱，若想取消訂閱，可看以下方法。

↓↓↓ iPhone、iPad取消訂閱方法 ↓↓↓

Android取消訂閱方法

除了 App Store，Google Play App亦可能會出現以上問題，其實Android手動取消訂閱方法簡單，只要按以下幾步設定即可。

↓↓↓ Android 取消訂閱服務步驟 ↓↓↓

消委會報告：Apps 訂閱機制不清晰易招損失｜即學取消訂閱步驟

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