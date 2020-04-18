YouTube 全日免費直播陪你抗疫　藝人創作者一齊 StayHome WithMe

【#StayHome #WithMe】YouTube 為了留家抗疲的朋友準備了 StayHome 播放清單，整合了在家烹飪、運動、親子等各式主題的影片，而且更準備集合香港藝人及人氣 YouTuber，舉行 YouTube 香港 #StayHome #WithMe 全日直播，為香港人打氣。
YouTube 特別在家烹飪、運動、親子等各式主題的影片整合為StayHome播放清單，方便香港人留家抗疫的時候，可以隨時收看本地最新原創影片，當中包括 Watch Live Stream With Me 直播、Cook With Me 在家烹飪、Move With Me 運動、Discover With Me 流行音樂及 Parent With Me 親子 5 大主題分類。
↓↓ YouTube #StayHome #WithMe 嘉賓 ↓↓
另外，YouTube 將會在 2020 年 4 月 25 日（星期六）下午 1 時起，與一班人氣 YouTube 創作者及本地藝人合作，推出 YouTube 香港 #StayHome #WithMe 全日直播！當中包括由下午 1 點至 2 點，由草蜢的蔡一傑主持的煮食頻道@傑少煮意跟著名煮食頻道@點 CookGuide的 Martin 合作分享烹飪心得；下午 2 點半至 3 點半由型男林德信@AlexanderLamTakShun與 Coffee@Coffee 林芊妤合作教大家做運動；下午 4 點至下午 5 點由將會推出 @輕勾 頻道的藝人張繼聰、白只及朱柏康，與大家非常熟悉的微辣加蔥@Nathan Lam 加蔥舉行的吹水時段；另外晚上 7 點至 9 點，更會由極受年輕人歡迎的 YouTube 頻道＠Pomato 小薯茄與一眾歌手包括 薛凱琪@Fiona Sit薛凱琪、鍾舒漫 + 鍾舒祺@無了祺無聊漫、夏韶聲@Danny Summer 夏韶聲、J.Arie + 小肥@肥 J LL及 古巨基@古巨基 Leo Ku+ 森美，舉行 YouTube 香港音樂之夜 Sing #WithMe。
大家記得在 4 月 25 日，進入YouTube StayHome #WithMe 頁面，根據時間表收看 YouTuber 及一眾藝人的直播表演！
連結：http://www.youtube.com/stayhome