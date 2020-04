YouTube 全日免費直播陪你抗疫　藝人創作者一齊 StayHome WithMe

【#StayHome #WithMe】YouTube 為了留家抗疲的朋友準備了 StayHome 播放清單,整合了在家烹飪、運動、親子等各式主題的影片,而且更準備集合香港藝人及人氣 YouTuber,舉行 YouTube 香港 #StayHome #WithMe 全日直播,為香港人打氣。

YouTube 特別在家烹飪、運動、親子等各式主題的影片整合為StayHome播放清單,方便香港人留家抗疫的時候,可以隨時收看本地最新原創影片,當中包括 Watch Live Stream With Me 直播、Cook With Me 在家烹飪、Move With Me 運動、Discover With Me 流行音樂及 Parent With Me 親子 5 大主題分類。

↓↓ YouTube #StayHome #WithMe 嘉賓 ↓↓

另外,YouTube 將會在 2020 年 4 月 25 日(星期六)下午 1 時起,與一班人氣 YouTube 創作者及本地藝人合作,推出 YouTube 香港 #StayHome #WithMe 全日直播!當中包括由下午 1 點至 2 點,由草蜢的蔡一傑主持的煮食頻道@傑少煮意跟著名煮食頻道@點 CookGuide的 Martin 合作分享烹飪心得;下午 2 點半至 3 點半由型男林德信@AlexanderLamTakShun與 Coffee@Coffee 林芊妤合作教大家做運動;下午 4 點至下午 5 點由將會推出 @輕勾 頻道的藝人張繼聰、白只及朱柏康,與大家非常熟悉的微辣加蔥@Nathan Lam 加蔥舉行的吹水時段;另外晚上 7 點至 9 點,更會由極受年輕人歡迎的 YouTube 頻道@Pomato 小薯茄與一眾歌手包括 薛凱琪@Fiona Sit薛凱琪、鍾舒漫 + 鍾舒祺@無了祺無聊漫、夏韶聲@Danny Summer 夏韶聲、J.Arie + 小肥@肥 J LL及 古巨基@古巨基 Leo Ku+ 森美,舉行 YouTube 香港音樂之夜 Sing #WithMe。

大家記得在 4 月 25 日,進入YouTube StayHome #WithMe 頁面,根據時間表收看 YouTuber 及一眾藝人的直播表演!



連結:http://www.youtube.com/stayhome