Apple新AirPods 3／Pro今年不推出？蘋果分析師：明年或後年量產

【新AirPods 3／AirPods Pro Lite傳聞】早前有傳新AirPods將於5月發布，不過Apple著名分析師郭明錤在新報告卻稱今年不會有新AirPods產品面世，AirPods 3最快也會在明年2021年上半年量產，而非外界認為今年上半年。

言猶在耳，YouTube頻道Front Page Tech的主持人Jon Prosser早前指原定於Apple 3月發佈會中面世的新一代AirPods，將於下個月5月推出 。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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不過Apple著名分析師郭明錤卻於新投資者報告中表示，Apple今年的耳機產品業務將會集中在頭戴式／耳罩式耳機。據稱，此未命名亦未定型號的頭戴式／耳罩式耳機將於今年年中（夏季）開始量產，預計夏末或初秋發布。AirPods和AirPods Pro則時機未到，會在更後期才推出。

外媒9to5Mac於3月初竹從iOS 14人代碼中發現Apple頭戴式／耳罩式高端耳機的明暗版圖標。（9to5Mac）

郭明錤講法大致跟《彭博社》（Bloomberg）早前報導吻合：Apple的新頭戴式／耳罩式耳機將採用可交換磁性零件，可讓用家按需要自行調整，以及至少推出兩款，一款以皮革面料製作，一款則使用適合運動健身用的輕量物料。

至於備受關注的第三代AirPods（AirPods 3）和AirPods Pro後繼機推出的時機，郭明錤有以下分析估算（點擊放大圖片細睇詳情）：

早於2月，台灣DigiTimes已報導過受中國新冠肺炎瘟疫影響，Apple將部份較高級的裝置如AirPods Pro Lite、iPad以及Apple Watch轉移到台灣生產線，以應付2020年上半年的出貨需求。當中「AirPods Pro Lite」只得名號，功能未明，因此未能確定那是一般AirPods的第三代，還是AirPods Pro的第二代或平價版。

郭明錤對外界認定2020年下半年會推出「新AirPods型號」的預期表示懷疑，他認為Apple推出類似新型Beats耳機的機會比AirPods更大。

資料來源：9to5Mac