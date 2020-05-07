csl 零機價出 Switch 加動物之森　唔使捱炒有現貨是否抵買？

csl 零機價出 Switch 或 Switch Lite，仲跟《動物之森》（動物森友會）！csl 繼早前 5G 簽約送 PS4 之後，推出「Nintendo Switch主機5G優惠服務計劃」，如果跟Plan出機，最抵玩的月費計劃竟然不是用 5G Plan！

csl 繼上次推出上台零機價購買 Sony PS4 Pro 之後，推出上台零機價購買 Nintendo Switch 或 Switch Lite 主機（仲可以揀動物之森特別版 Switch 主機），再附送動物之森實體版遊戲。現時 Switch、Switch Lite 現貨普遍依然要食炒價，到底在 csl 上台順便零機價入手，是否抵玩？

動物之森呢期大熱，唔玩怕且無朋友。（Nintendo）

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雖然跟上次一樣，csl 今次的「Nintendo Switch主機5G優惠服務計劃」依然是主打旗下 5G 服務，不過計算預繳及跟普通 5G 月費比較差價後，選用 5G 計劃並不算特別抵玩。反而是今次選用大專生尊享的 4G 計劃，簽約 24 個月，就可以享用 $275 月費 12GB 數據（$298 月費 + $18 行政費 + $39 增值服務 - $80 額外月費回增）購買 Nintendo Switch 連動物之森，或者以 $245 月費 12GB 數據（$298 月費 + $18 行政費 + $39 增值服務 - $110 額外月費回增） 購買 Nintendo Switch Lite 連動物之森。若果以信用卡自動轉賬繳交月費的話，更可以免預繳真零機價，即時帶走 Switch 連動物之森實體版現貨，唔使食炒價！

↓「Switch主機5G優惠服務計劃」詳情 ↓

當然，要以大專生尊享零機價出 Switch，用戶（必須為學生登記本人）須出示指定大專院校機構發出的在學學生證，而每位香港身份證持有人只可申請此服務計劃一次。近期動物之森大熱，唔玩怕且無朋友，若果各位大專生朋友近期需要上台續約，下年又未準備轉用 5G 的話，順手零機價出一部 Switch 連動物之森，可以考慮。