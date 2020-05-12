WhatsApp、Facebook、IG可望跨平台視像會議？關鍵在這App

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【WhatsApp、Facebook及Instagram跨平台開50人視像會議】不說不知，Facebook收購WhatsApp原來已是2014年的事，6年來WhatsApp運作尚算獨立，最多是去年其起始畫面開始出現Facebook字樣。如此局面相信好快打破，因為Facebook有意推動其視像會議服務「Messenger Rooms」，有外媒從WhatsApp網頁版的最近更新中發現相關選項。

WhatsApp網頁版近日更新版本2.2019.6。外媒WABetaInfo就發現上面有把用家重新導向至Messenger Rooms服務的連結。Android版WhatsApp的Beta版本也有類似情況。

WhatsApp早前開放最多8人通話的視像會議。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）:

必睇相關文章：WhatsApp正式支援8人群組語音及視像通話！啟動視像會議簡單教學

Messenger Rooms是Facebook旗下視像會議服務。用家可於私人空間上發起視像通話，並向其他人分享邀請連結。不使用Facebook的人也可以透過邀請連結加入發起者的視像通話空間。可回顧Facebook的Messenger Rooms宣傳片（手機App版讀者可按此前往）：

據知，Messenger Rooms可支援50人通話，足以形成一個規模不小的視像會議。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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簡單講，WABetaInfo於2.2019.6版的WhatsApp網頁版中發現前往Messenger Rooms功能的快捷選項，並初步測試（點擊放大圖片細睇詳情）：

要再三留意的是，WhatsApp整合Messenger Rooms的功能目前尚在開發，並未正式向所有用家開通。WhatsApp推算只是開始，未過未來可望於Instagram Direct亦能導向Messenger Rooms視像通話功能。

資料來源：WABetaInfoThe Next Web

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