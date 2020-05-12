4款 iPhone 12 價錢、新命名、規格曝光！定價更平　內存大升級

【iPhone 12消息／傳聞】蘋果新一代旗艦機iPhone 12預計今年下半年推出。最新消息透露了iPhone 12新命名、售價等，其儲存空間更會大大增加。

（EverythingApplePro）

之前消息指出，今年iPhone 12有4款機型，包括5.4吋和6.1吋iPhone、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone 12 Pro Max，均配備OLED熒幕及支援5G，標誌「瀏海」亦有大變化。

↓↓↓ iPhone 12系列4種款式細節 ↓↓↓

今次爆料達人Jon Prosser進一步透露了4款機型新命名，價錢、儲存容量方面更有驚喜。

↓↓↓ iPhone 12各款式價錢 + 規格 + 命名 ↓↓↓

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至於有傳iPhone 12 Pro熒幕刷新率會提升至120Hz電競級別，Jon Prosser說為顧及電池續航力，或會在軟體層面削弱，暫未知具體操作。

iPhone 12比iPhone 11更平？

綜合資料，如果iPhone 12基本版只需649元，將比iPhone 11的699美元更便宜，相信會增加吸引力。但據之前消息，4款iPhone推出時間可能略有不同。著名分析師郭明錤早前表示，由於新6.7吋iPhone 12 Pro Max內部設計最複雜，可能延後到10月量產，其餘款式則可在9月量產。

根據Jon Prosser的爆料，外媒列出４部iPhone 12的型號和售價。（AppleHub Twitter）

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以上仍屬傳聞階段，確實資料有待官方公布。

資料圖片：FRONT PAGE TECH

iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計

EverythingApplePro與Max Weinbach早前亦揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

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保留3鏡頭 增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：