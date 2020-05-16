Facebook 50人視像會議服務全面開通！香港用家卻有限制要注意?

【 Facebook 視像會議服務 Messenger Rooms 開通支援50人在線】新冠病毒肺炎（COVID-19）瘟疫未平息，仍有不少人需要在家工作或在家學習，遙距線上會議、視像會議平台需求漸大。除了廣為使用的 Zoom ，很多科技公司都推出相關服務，Facebook 的 Messenger Rooms 足以支援50人同時在線通話，近日正式全面開放。

Facebook 的 Messenger Rooms 讓用家創建一個最多容納50人的會議室，無時限進行免費的視像通話，用家可以直接從 Messenger 或 Facebook 」」創建會議室，即使部份與會者沒有Facebook帳戶，也可以透過共享會議室連結邀請加入。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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替代 Zoom？Facebook 推Messenger Rooms功能支援 50 人同時連線

Facebook官方Blog簡介Messenger Rooms功能。原來fb用家不必下載其他App，即可隨時透過Facebook動態消息（Newsfeed）、群組（Group）或活動（Event）發起「會議室」形式呈現的視像會議，再以相關連結主動邀請別人加入會議，發起人能夠控制何人可見到視像會議室，亦能將某人移離會議，並增設密碼鎖定。

發起人用家的視像「會議室」將於動態消息的頂部或透過通知（Notification）顯示。Facebook一再強調私隱同安全性，發起人用家可以完全控制別人進入會議，不論是「朋友」列表上的任何人，還是共享會議連結的對象。

已裝有Facebook同Messenger的用家毋需下載新App，即能透過手機或電腦使用Messenger Rooms功能，加入最多容納50人的視像會議。可惜的是，目前只有北美用家能在Facebook直接啟動Messenger Rooms視像會議室。其他國家地區包括香港的用家目前暫時只能在Messenger內使用新功能。

資料來源：Facebook、9to5Mac