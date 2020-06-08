PS4 手掣悠遊卡無限量都斷貨？上架 4 分鐘完售　不限購都照炒？

台灣悠遊卡公司聯乘 SIET 推出的 PS4 手掣特別版悠遊卡，早前限量預購被「光速秒殺」後，今日（6 月 8 日）再次推出預購，而且悠遊卡公司講明是「限時不限量」，在指定時間內預購，就可以成功買到。不過，事與願違，很多台灣網民進入預購網站後，只看到「已完售」的公告，紛紛提出「無限量預購都會完售？」的疑問。

上架 4 分鐘完售

台灣有記者進行實測，準時 11 點進入 PChome（其中一個指定預購網站），在預購時網站的加載速度遲緩，甚至出現「找不到網頁」的開始，終於選擇完結帳和取貨門市後，卻在最後一步彈出「無庫存」的通知。整個預購過程不到 4 分鐘，就因為沒有足夠的庫存，無法完成預購。

（官方圖片）

同時，他們也去了 7-11 進行測試，雖現場沒有人潮，但使用便利店的預購機器時，就顯示預購忙線中，或直接顯示庫存不足。雖悠遊卡公司指今次的 PS4 手掣悠遊卡是「限時不限量」，但就現時的情況看來並非無限量，或可能會再陸續上架。同時，就算預購成功，到貨時間有機會到等到明年 3 至 5 月，屆時可能也推出 PS5 手掣悠遊卡了。

上架 4 分鐘就完售（PChome 網站截圖）

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資料來源：ETtoday